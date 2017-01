Barcode speelt nog altijd een belangrijke rol - Op BBC World ging het recentelijk over de barcode als één van de 50 dingen die bepalend is geweest voor de moderne economie. In het programma vertelt Tim Harford het verhaal van die vondst én hoe het de wereld van zakendoen veranderde.



De barcode was er om te beginnen om het proces van afrekenen bij de kassa’s te versnellen. Het verhaal van het ontstaan van de barcode wordt in de podcast van de BBC 50 Things That Made the Modern Economy: the barcode verteld als een sprookje: hoe een streep in het zand een barcode werd en hoe het zakendoen ingrijpend veranderde!



Het begon in 1948…

In dat jaar ving Bernard Silver, een student aan het Drexel Instituut voor Technologie in Philadelphia, een gesprek op tussen de eigenaar van een supermarktketen en één van de decanen van de school. Het gesprek ging over een systeem dat automatisch productinformatie kon lezen bij het afrekenen. Hij vertelde het verhaal aan zijn studiegenoot Norman Joseph Woodland. Op een strand in Florida dacht Woodland hierover na en trok daar de eerste strepen van de barcode in het zand.



En toen ging het snel

De eerste keer dat de uiteindelijke streepjescode in een supermarkt werd gebruikt was op 26 juni 1974, toen Clyde Dawson een pakje Wrigley’s kauwgom kocht bij een supermarkt in Ohio. De barcode raakt snel ingeburgerd en de code wordt op allerlei manieren toegepast. De steepjescode is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de supermarkt. Via barcodes worden prijzen van producten gescand en voorraden op peil gehouden.



Kopen en verkopen op internet

Vandaag de dag speelt de barcode nog altijd een belangrijke rol in het stroomlijnen van retail, foodservice, gezondheidszorg, online marktplaatsen en vele andere sectoren.

Zo wordt er nu steeds meer op het internet gekocht en verkocht. Vele bedrijven bieden hun producten, naast hun fysieke winkel, ook online aan. Aan de hand van GS1 codes kunt u nu álles verkopen (onder andere op bol.com en Amazon). U heeft de codes nodig om uw product te identificeren en te onderscheiden van alle andere miljoenen producten.



EAN’s zijn GS1 barcodes

Barcodes zijn unieke cijferreeksen die u onder de streepjescode op een product vindt. GS1 heeft als internationale standaardiseringsorganisatie een coördinerende functie in het uitgeven van barcodes.

Sarina Pielaat, senior productspecialist barcodes GS1 Nederland: "Er wordt nog vaak gesproken over EAN’s en dat staat ook nog op nagenoeg alle producten. Voor de fijnproever: EAN’s zijn GS1 barcodes. De GS1 code (EAN) is namelijk een wereldstandaard. Wel zo makkelijk in het internationaal zakendoen."



Als industrieleiders samenwerken

Het is een verhaal dat getuigt van die opmerkelijke innovaties die er gebeuren als industrieleiders samenwerken. Het veranderde de detailhandel ruim 40 jaar geleden. Het verandert het online verkopen nu.