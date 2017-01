 Negen tips om succesvol te onderhandelen met uw (ex-)baas

Haal alles uit uw ontslagvergoeding - Bij ontslag met vaststellingsovereenkomst kunt u bijna altijd een betere regeling treffen. Als u tenminste goed onderhandelt met uw werkgever.



Uit onderzoek onder ruim 500 respondenten blijkt dat 40 procent van de Nederlanders die weleens is ontslagen, het eerste bod van hun werkgever accepteert. En dat is zonde, want hierdoor lopen Nederlanders gemiddeld 5.224 euro aan transitievergoeding mis, terwijl ze daar wel recht op hebben. Maar hoe gaat u goed voorbereid een onderhandeling in? Flexx van DAS geeft tips.



Tip 1. Houd het gezamenlijke doel voor ogen en kijk naar een win-win situatie

"Stel een doel vast voorafgaand aan het gesprek. Zonder doel weet u niet waarover u gaat onderhandelen en sta u niet sterk genoeg. Als u uw doel weet, kunt u daar ook makkelijker op onderhandelen en zorgen voor een gezamenlijke win-win-situatie. Ga er niet vanuit dat u moet winnen, maar kijk naar wat u kan geven en wat u per se wilt. Overweeg dan hoe hard u wil onderhandelen,"aldus Martina Schneider (upcoaching.nl).



Tip 2. Denk in mogelijkheden

Volgens Rianne Hillenaar-Cöp (eerstmediation.nl) verhoogt een goed gesprek de gunfactor: "Partijen zijn vervolgens meer geneigd rekening met elkaar te houden en te zoeken naar een oplossing waar beiden goed mee verder kunnen. Denk daarbij niet alleen aan geld maar wees creatief in wat u nodig hebt om verder te kunnen. Denk bijvoorbeeld ook aan meer tijd om te solliciteren, een paar mooie opdrachten meekrijgen als u plannen hebt om voor uzelf te beginnen, een imago-advies om beter uit de verf te komen bij sollicitaties of een opleiding om juzelf verder te ontwikkelen."



Tip 3. Let op uw kleding

"Uw kleding vormt uw verpakking. Die verpakking kan u de stevigheid geven die u nodig hebt bij onderhandelen. Denk dus na over wat u wilt uitstralen. Wilt u autoriteit uitstralen en niet te benaderbaar zijn? Dan helpt het een wat donkerder jasje aan te trekken met een iets lichter overhemd of top eronder. Rechte lijnen en stevige gladde stoffen versterken dit effect. Denk hierbij aan een blazer in plaats van een vest," vertelt Yvonne Stoevelaar (hetimagobureau.nl). "Wees u daarnaast bewust van uw houding (goed rechtop, voeten stevig op de grond en handen zichtbaar) en van uw stem (oefen in een wat lagere stem, vanuit uw buik en zorg dat uw keel niet zit dichtgeknepen van de spanning)."



Tip 4. Plaats uzelf op gelijke hoogte met de werkgever

Margeet Jonker (helder-loopbaanadvies.nl) geeft aan dat het belangrijk is niet op te kijken naar uw werkgever, maar u te realiseren dat u gelijkwaardig bent: "Maak uw werkgever niet belangrijker dan hij is, want daarmee maakt u uzelf kleiner."



Tip 5. Wees u bewust van emoties

"Naast een rationele voorbereiding (wat zijn mijn rechten en wat gun ik mijzelf), is een emotionele voorbereiding belangrijk. Wees u bewust van uw emoties. Herken en erken uw gevoel en accepteer het. Aandacht voor de ademhaling helpt uw (brein) om contact te houden met uw ratio en i niet te verliezen in emotioneel gedrag. Ook wanneer u tijdens een gesprek merkt dat de emoties de overhand nemen is het goed om in uzelf te herkennen wat u voelt. Adem een moment (bewust een stilte laten vallen is mede een interventie die kracht en vertrouwen uitstraalt) en vraag uzelf af: wat is nu wijs? Wat gun ik mijzelf? Zo blijft u dicht bij uzelf en geeft u uw ruimte om bewust te kiezen voor wat goed voor u is," zegt Sabine van der Post (mindfulbizz.nl).



Tip 6. Doe nooit als eerste een bod

"Wanneer u als eerste een bod doet, heeft de ander de macht om dat bod onderuit te halen. U staat dan al snel op 1-0 achterstand. Doe daarom nooit als eerste een bod, maar laat de werkgever met het eerste bod komen. Ga vervolgens niet direct akkoord met het eerste bod. Er is altijd onderhandelingsruimte," verklaart Jarco Penning (desalescoach.eu).



Tip 7. Handel vanuit zelfvertrouwen en kracht

"Het is soms moeilijk om het hoofd koel te houden en de emoties niet de overhand te laten nemen in een gesprek met de werkgever. Echter kunt u vaak beter onderhandelen vanuit zelfvertrouwen en kracht. U kunt deze kracht o.a. ontwikkelen door zelf veel te lezen over onderhandelen of door met een expert te oefenen. Als u er een goede onderhandeling van maakt kan u met trots en zelfvertrouwen terugkijken en met een frisse blik starten met uw volgende baan," zegt Tosca Gaakeer (gortcoaching.nl)



Tip 8. Zie ‘nee’ als het begin van de onderhandeling

Anneloes Leijssen (womeninc.nl): "Vrouwen zien een eerste ‘nee’ vaak als het einde van de onderhandeling. Mannen zien het veel meer als een spel. Bij de eerste ‘nee’ is het spel begonnen. Koningin Maxima gaf bij de opening van het WOMEN Inc. Festival mee: "Onderhandelen is niet brutaal, maar gewoon zakelijk!".



Tip 9. Bepaal vooraf uw doel

"Denk goed na over uw inzet. Denk niet: "ik zal maar niet te veel vragen". Of: "ik zie wel waar we op uitkomen". Als u niet weet wat uw doel is van de onderhandeling, dan kunt u het ook niet bereiken. Voor u het weet komt de werkgever er met een koopje vanaf. Zoek op internet en vraag het deskundigen: wat is het maximum wat u zou kunnen krijgen? En daar gaat u dan een klein beetje boven zitten. Zorg wel dat u deze inzet kunt uitleggen. Uit onderzoek blijkt steeds dat de uiteindelijke uitkomst dichter ligt bij het openingsbod dan bij wat de ander in het hoofd had. Stevig inzetten dus, u kunt altijd nog wat zakken. Bedenk ook vooraf waar u genoegen mee zult nemen. Blijf vriendelijk, maar daadkrachtig en geef niet te snel toe. Dan krijgt u ook geen slechte relatie met uw oude werkgever," concludeert Jeanette de Haas (onderhandelcoach.com).