 Huisdierbezit populair

Katten zijn populair in het noorden - Meer dan vier miljoen huishoudens hebben één of meer huisdieren: niet alleen honden en katten, maar ook dieren als vissen, konijnen, knaagdieren, vogels en reptielen.



De meeste huishoudens hebben een kat (24 procent) of een hond (negentien procent), direct gevolgd door de aquariumvissen die in tien procent van de huishoudens aanwezig zijn. In Nederland leven ruim 1,5 miljoen honden en bijna 2,6 miljoen katten. Daarnaast zijn er miljoenen vissen en vogels, maar ook de konijnen en knaagdieren zijn goed vertegenwoordigd met respectievelijk ruim 800.000 konijnen en een kleine 800.000 hamsters, cavia's, muizen en ratten. Deze en andere cijfers zijn de uitkomst van een gezamenlijk onderzoek in opdracht van de Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG), de branchevereniging van petfoodfabrikanten en -importeurs; en van Dibevo, de brancheorganisatie voor ondernemingen in de gezelschapsdierensector.



Katten populair in het noorden

In totaal heeft 53 procent van alle huishoudens één of meerdere huisdieren. Van de huishoudens met een hond heeft 80 procent één hond en twintig procent twee of meer honden. Bij de katten is het percentage huishoudens dat twee of meer katten heeft maar liefst 43 procent. De meerderheid van de honden woont buiten de randstad, daar heeft bijna een kwart van de huishoudens een hond. In de drie grote steden en de rest van het Westen heeft respectievelijk twaalf en vijftien procent van de huishoudens een hond. Bij de katten zien we zoals verwacht een ander plaatje. 21 procent van de huishoudens in de drie grote steden en zelfs 27 procent van de huishoudens in de rest van het Westen heeft één of meerdere katten. Echter het hoogste percentage huishoudens met een kat vinden we in de drie noordelijke provincies, maar liefst 34 procent.



Trend keren

Uit het onderzoekt blijkt verder dat huisdierbezitters vaker kiezen voor één vogel, één vis of één konijn. Ten opzichte van 2015 steeg het aantal eigenaren dat één vogel, vis of konijn heeft met ca. tien procent naar respectievelijk 54 procent, twintig procent en 63 procent. Vooral dat laatste vindt Dibevo een aandachtspunt omdat konijnen echt groepsdieren zijn die niet graag alleen leven. Om die trend te keren werkt Dibevo samen met de Landelijke Dierenbescherming aan een project met als doel dat de consument goede keuzes maakt bij het aanschaffen van een konijn. Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit initiatief. Overigens betekent de stijging in het percentage solitair gehouden konijnen niet dat de populatie afneemt. Het onderzoek laat zien dat het aantal eigenaren met drie of meer konijnen juist is gestegen.



Slechts voor zes procent is het internet het primaire aankoopkanaal

Voor veel huisdiereigenaren is de dierenspeciaalzaak - en in wat mindere mate het tuincentrum met een dierenafdeling - het belangrijkste verkoopkanaal om diervoeding te kopen. Alleen kattenvoer wordt overwegend in de supermarkt gekocht. Online diervoeding kopen groeit vooral voor honden- en kattenvoer en neemt daar nu respectievelijk zo'n vijftien procent en dertien procent voor zijn rekening. Online kopen wordt vooral gedaan door eigenaren van (middel)grote honden; voer voor kleine honden wordt juist weer overwegend in de dierenspeciaalzaak en supermarkt aangekocht. Een deel van de aankopen via internet zijn toe te rekenen aan activiteiten van ketens en individuele dierenspeciaalzaken die naast de winkels ook een webshop runnen. Ondanks de groei van de internetverkopen is het nog voor slechts zes procent van de huishoudens het primaire kanaal voor de aankoop van diervoeding.



Huisdieren en vakantie

Er is een vederlichte stijging in het aantal huisdierbezitters dat hun huisdier mee op vakantie neemt, en dat gaat natuurlijk het meest om de hond. Kattenbezitters laten hun dier meestal thuis verzorgen door buren, familie, vrienden of kennissen. De dieren onderbrengen in een dierenpension vindt tien procent van de hondenbezitters de beste keuze. Een groeiend aantal eigenaren van katten en konijnen kiezen het dierenpension als logeeradres. Bijna een vijfde deel van de respondenten geeft aan nooit op vakantie te gaan.



Onderzoek naar alle huisdieren

Sinds 2002 vindt er een jaarlijks onderzoek plaats onder ruim 7,6 miljoen huishoudens naar de honden- en kattenpopulatie in Nederland. Met ingang van 2015 worden ook metingen van andere huisdieren meegenomen, zoals konijnen, hamsters, cavia's, paarden, vissen, vogels en reptielen. De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking en het onderzoek wordt uitgevoerd door SAMR.