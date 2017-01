Noord-Europa wint aan populariteit als cruisebestemming - De laatste vijf jaren is het aantal Nederlandse cruisers met gemiddeld 7,5 procent gegroeid, zelfs met een dip in passagiersaantallen in 2014 en 2015. Het vooruitzicht is dan ook meer dan positief te noemen.



Zeker gezien het feit dat de cruiseindustrie al een aantal jaren op rij harder groeit dan iedere andere vorm in de toerismebranche. Dreamlines kijkt dan ook zeer uit naar het cruise jaar 2017.



Trend 1: Een cruise als onderdeel van de vakantie

Een opmerkelijke trend voor 2017 is dat mensen er steeds vaker voor kiezen om een cruise als onderdeel van een langere vakantie te laten uitmaken. Er wordt steeds vaker gekozen om een aantal dagen voor vertrek van de cruise alvast naar de plek af te reizen van waaruit de cruise vertrekt. Ook kiezen mensen er vaak voor om na de cruise langer te verblijven op de plek van bestemming.



Trend 2: Langer cruisen

Cruises worden over het algemeen steeds langer. Er is de laatse twee jaar weliswaar een kleine afname in het aantal mensen die cruisen, maar deze verblijven gemiddeld wel langer op een cruiseschip. Vergeleken met 2011 blijft de gemiddelde passagier zo’n zeventien procent langer aan boord van een cruise, met een gemiddelde van 9,7 dagen.



Trend 3: Riviercruisen

Riviercruisen neemt toe in populariteit. Steeds meer mensen kiezen ervoor om in plaats van een traditionele zee cruise een riviercruise te maken. Riviercruises zijn ideaal om de diverse steden langs de Europese rivieren te ontdekken.



Trend 4: Meer kwaliteit

Er is een verschuiving te zien in welke hutcategorie men boekt, tegenwoordig nemen mensen geen genoegen meer met een standaard hut. Veel cruisers betalen liever iets meer voor een stukje meer kwaliteit, luxe en comfort. Hierdoor merken wij op dat de gehele cruise ervaring belangrijker wordt.



Trend 5: Alles inclusief:

U kunt ook kiezen voor complete cruise ervaring aan, inclusief vliegtickets naar de plek van waaruit de cruise vertrekt.



Trend 6: Noord-Europa als top bestemming

Al jaren lang is het Middellandse Zee gebied de meest populaire cruisebestemming voor de Nederlandse cruisereiziger. Nu is echter Noord-Europa met een flinke inhaalslag bezig.