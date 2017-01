 Duty of Care: voldoet uw organisatie aan de zorgplicht?

Stap 1: zorg voor een duidelijk reisbeleid - U hoort de term steeds vaker: The Duty of Care, oftewel de zorgplicht van werkgevers richting hun medewerkers. Dit is zeker belangrijk voor event & meeting planners, groepen en zakenreizigers die vanwege hun werkzaamheden regelmatig op pad zijn in het buitenland.



Toch laten veel bedrijven dit hot topic nog liggen. Ze focussen zich vaak alleen op individuele reizigers en vergeten de direct geboekte meetings- en groepsreserveringen bij hotels. En dat is jammer, want het heeft veel voordelen – los van de morele verplichting die het met zich meebrengt. Dat stelt Meetingselect.



Goed voor mensen zorgen

In deze tijden waarin natuurrampen, stakingen in de luchtvaart en aanslagen helaas regelmatig voorkomen, is het belangrijk om een centraal communicatieplatform te hebben om deelnemers aan congressen, groepen en medewerkers weer veilig thuis te krijgen. Er kan helaas van alles gebeuren tijdens een (zaken)reis. Zo staat de aswolk na de vulkaanuitbarsting in IJsland bij veel mensen nog vers in het geheugen gegrift. In 2010 lag het luchtverkeer in Europa een paar dagen volledig plat. Om medewerkers te beschermen tegen dit soort situaties is daarom ook in Nederland een speciale Zorgplichtwet in het leven geroepen. Dit houdt in dat werkgevers moeten zorgdragen voor de veiligheid en gezondheid van hun personeel. Dat gaat overigens veel verder dan bovengenoemde calamiteiten. Ook wanneer iemand tijdens werktijd een voedselvergiftiging oploopt of zijn of haar paspoort kwijtraakt, heeft de werkgever de verantwoordelijkheid dit adequaat op te lossen. En wat dacht u van de garantie dat iemand na een lange vlucht niet zelf in de auto hoeft te stappen, maar een taxi kan nemen? Dat een medewerker business class vliegt op intercontinentale vluchten? Het zijn slechts enkele voorbeelden van de morele en juridische verplichtingen die internationaal opererende bedrijven hebben.



Duidelijk reis- en risicobeleid

Om medewerkers te beschermen is een duidelijk geformuleerd reisbeleid binnen een organisatie dus een must. Welke vaccinaties heeft iemand nodig? Wat zijn de go en no-go gebieden op een bestemming? Wat zijn de protocollen in geval van een calamiteit? Hoe bereikt u uw mensen, is er duidelijk inzicht wie zich waar bevindt? U moet er niet aan denken dat u eerst allerlei emails en agenda's moet gaan naspitten om daar achter te komen. Kortom, een duidelijk risicobeleid voorkomt vervelende situaties, zoals torenhoge claims én reputatieschade.