 'Mindful' werkomgeving verhoogt succes innovatieprojecten

Mindful omgeving creëert probleemoplossende cultuur - Innovatieprojecten hebben een grotere kans van slagen wanneer de leden van het projectteam alerter zijn op zaken die fout kunnen zijn en daarmee zorgvuldiger omgaan. Dit probleemoplossend gedrag kan worden vergemakkelijkt door een 'mindful' werkomgeving te realiseren.



Dit stelt promovendus Peter Oeij in zijn proefschrift 'The resilient innovation team: A study of teams coping with critical incidents during innovation projects'.Tevens reikt hij daarin een instrument aan om deze werkomgeving en het gewenste gedrag te versterken. Oeij promoveert op 25 januari 2017 aan de Open Universiteit.



Risicomijdend gedrag

Het faalpercentage van innovatieprojecten is relatief hoog. Naast de rol van markten, financiering, consumentenwensen en organisatorische ontwikkelingen, kan ook teamgedrag een oorzaak zijn. De complexiteit van een project en de kritieke incidenten die daarbij ontstaan veroorzaken vaak risicomijdend en defensief gedrag bij teamleden, terwijl van hen juist wordt verwacht dat zij 'out of the box' durven denken.



Opmerkzaam en veerkrachtig

Oeij onderzocht waarom teams in high reliability organisaties (HRO) zoals kerncentrales en politie ondanks hoge druk zelden falen bij incidenten en of innovatieteams van deze HRO-teams kunnen leren. Hij constateert dat HRO-teams beschikken over een probleemoplossend gedrag, ofwel innovation resilience behaviour, dat is gebaseerd op vijf principes: ze zijn alert op zaken die fout kunnen gaan, ze accepteren geen simpele antwoorden maar onderbouwen de feiten, ze verbinden projectdoelen aan organisatiedoelen, ze durven het project over een andere boeg te gooien als dat nodig is en geven expertise voorrang aan rang. Om dit gedrag te stimuleren is volgens Oeij een 'mindful' werkomgeving een voorwaarde. Daarin mogen fouten worden gemaakt, is ruimte voor leren door experimenteren, hebben teamleden inspraak en zijn beslissingen gericht op het behalen van synergie.

Innovatieteams die in het onderzoek van Oeij aan de slag gingen volgens de HRO-principes gebaseerd op een 'mindful' werkomgeving, bleken beter in staat hun projectdoelen te realiseren waardoor de kans op innovatiesucces toeneemt. Oeij beveelt bedrijven aan om organisatorische condities voor een mindful werkomgeving te scheppen en ook het veerkrachtige gedrag en competenties van teamleden gericht op het voorkomen van kritische incidenten te versterken.