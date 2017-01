 In een onzekere wereld de weg vinden met een voet op het gaspedaal

Succesvolle leiders zijn voortvarende leiders - Organisaties die nu succesvol zijn, gaan besluitvaardig en snel en alert te werk om voor te blijven op de concurrentie, volgens nieuw onderzoek van Heidrick & Struggles, beschreven in een boek dat wordt geïntroduceerd tijdens het World Economic Forum '17.



In snel veranderende en turbulente tijden gaan succesvolle leiders en organisaties voortvarend te werk, terwijl ze tevens in staat zijn om op het juiste moment een andere koers te kiezen wanneer de omstandigheden wijzigen en zich nieuwe kansen beginnen voor te doen. Heidrick & Struggles, een vooraanstaand leverancier van wereldwijde diensten op het gebied van het zoeken naar leidinggevenden, consultancy voor bestuursorganen en cultuurvorming, heeft een op onderzoek gebaseerde methodologie, ‘Accelerating Performance’, ontwikkeld om klanten te helpen succes te hebben in de huidige, snel wijzigende operationele omgevingen.



Verstoringen en verrassingen

"Na een jaar van onverwachte ontwikkelingen overal ter wereld zullen CEO's in 2017 hun weg moeten vinden, rekening houdend met de gevolgen van significante verstoringen, plus alle verrassingen die nog voor de boeg liggen in hun eigen sectoren," aldus Colin Price, Executive Vice President en directeur voor Leadership Consulting van Heidrick & Struggles. "Verstoringen zorgen voor risico's. maar ook voor kansen. Meer dan ooit moeten leiders in staat zijn hun organisaties te laten accelereren bij het realiseren van waarde en zo hun concurrenten, zowel bestaande als nieuwe opkomende bedrijven, voor te blijven".

Price is medeauteur van een nieuw boek, Accelerating Performance: How Organizations Can Mobilize, Execute, and Transform with Agility, dat deze week wordt geïntroduceerd tijdens een privé-evenement terwijl leiders van over de hele wereld samenkomen in Davos voor de jaarlijkse vergadering voor 2017 van het World Economic Forum.



Acceleratie voorwaarde voor succes

"Op basis van grote aantallen onderzoeken die in de loop van vele jaren zijn uitgevoerd én nieuw diepgaand onderzoek dat net is afgerond, constateren we dat blijvend organisatorisch succes afhankelijk is van acceleratie," aldus Price. Hij definieert acceleratie als "het vermogen om in zo kort mogelijke tijd waarde te realiseren door sneller momentum op te bouwen en te wijzigen dan concurrenten dat kunnen." Op basis van het onderzoek, in combinatie met uitgebreide ervaring opgedaan in het werken met honderden bedrijven in vele geografische regio's en sectoren, heeft Heidrick & Struggles een kader voor leiderschap ontwikkeld dat ‘META’ (Mobilize, Execute, and Transform with Agility) wordt genoemd. Deze prioriteitsgebieden benadrukken de attributen en differentiërende acties die leiders en organisaties moeten realiseren om momentum op te bouwen en te accelereren in de hedendaagse onzekere zakelijke omgeving.



Klantegericht en innovatief

"Toen we met ons onderzoeksproject begonnen, dachten we dat elite-organisaties een andere benadering van management toepasten dan bedrijven die minder presteerden. Wat we daarentegen constateerden, is dat relatief succesvolle bedrijven over het algemeen de nadruk leggen op dezelfde dingen," aldus medeauteur Sharon Toye, partner bij Heidrick & Struggles Leadership Consulting. "Allemaal willen ze klantgericht zijn. Allemaal willen ze duidelijkheid in de managementstructuur. Allemaal willen ze innovatief zijn. Maar elitebedrijven zijn veel efficiënter in het aanpakken van een vergelijkbare set kwesties."



'Super-accelerators'

De onderzoekers van Heidrick & Struggles hebben 23 elitebedrijven binnen de FT500 geïdentificeerd, die gezamenlijk zijn bestempeld als 'super-accelerators'. Deze organisaties vormen een toonbeeld van de winnende handelwijzen (en vermeden valkuilen) die worden beschreven in Accelerating Performance.

"Differentiatie in concurrentie vindt grotendeels plaats op basis van het vermogen van een organisatie om de gevolgen van wijzigingen in de omgeving te begrijpen en snel te handelen," aldus Price. "Leiders moeten snel en alert handelen om nieuwe bronnen van groei aan te boren én om de bronnen van het huidige concurrentievoordeel te behouden. Met andere woorden: ze moeten met duidelijke precisie zowel offensief als defensief actief zijn."