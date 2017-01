 Handen ineen in strijd tegen tekort aan IT’ers

Digitale sector, onderwijs en overheid slaan de handen ineen - Als het tekort aan IT’ers met de juiste vaardigheden niet snel wordt aangepakt, komt de komende jaren de leidende internationale positie van de Nederlandse digitale sector in gevaar.



Daarom organiseren Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) en Nederland ICT op donderdag 9 februari ‘Future skills for the digital economy’ bij BIT. Tijdens deze conferentie komen de digitale sector, programmamakers uit het hoger- en middelbaar beroepsonderwijs en vertegenwoordigers van de overheid bij elkaar om te praten over de digitale ‘skills gap’.



Werknemer van de toekomst

Belangrijke thema’s tijdens het evenement zijn onder meer de samenwerking tussen de digitale sector en onderwijsinstellingen en diversiteit op de werkvloer. De snelle ontwikkelingen binnen de digitale wereld vragen om nauwe samenwerking tussen verschillende partijen, aldus Lotte de Bruijn, directeur van Nederland ICT. "We moeten nu investeren in de werknemer van de toekomst. Dat begint met de vraag welke competenties, kennis en vaardigheden belangrijk zijn in de digitale economie."



Weinig vrouwen in de IT

Het feit dat nog maar weinig vrouwen werkzaam zijn in de IT is mogelijk een bedreiging voor de toekomst van de industrie aldus Simon Besteman, directeur van ISPConnect en namens DINL organisator van ‘Future skills for the digital economy’. Besteman: "De Nederlandse IT sector groeit hard en die groei zullen we nog vele jaren doorzetten. Als er niks verandert gaan we echter snel tegen een muur aanlopen. Er zijn niet voldoende goed opgeleide mensen en dat komt mede doordat er te weinig vrouwen voor een IT studie kiezen en de arbeidsmarkt betreden. Er ligt dus nog een enorme kans in het stimuleren van diversiteit in de digitale sector. De sector en het onderwijs zoeken daarom de samenwerking met elkaar en met de overheid.

Diversiteit op de werkvloer is één van de manieren om vraag en aanbod van IT’ers beter op elkaar aan te laten sluiten, meer specifiek het aantrekkelijker maken van een studie in de richting van en een carrière in de digitale sector voor vrouwelijke medewerkers.



Diversiteit en dynamiek

Kay Formanek, expert in diversiteit op de werkvloer: "Diversiteit is complexer dan alleen het gelijktrekken van de verhouding tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Er is de afgelopen 50 jaar veel onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. Zo heeft het bijvoorbeeld geen zin om lukraak meer vrouwen aan te nemen terwijl niet nagedacht wordt over hoe de dynamiek hierdoor beïnvloed wordt. Diversiteit op de werkvloer kan enorme voordelen opleveren als het goed wordt aangevlogen, maar is veel complexer dan vaak gedacht wordt."

"Het is hoog tijd om de handen uit de mouwen te steken en dit probleem aan te pakken," aldus Besteman. "We moeten realistisch en pragmatisch zijn: niets doen is geen optie."