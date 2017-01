  Steeds meer bioscoopbezoek in 2016

Goede films en nieuwe technieken stimuleren bioscoopbezoek - De Nederlandse bioscopen en filmtheaters verwelkomden in het afgelopen jaar 34.177.932 bezoekers, een stijging van 3,7 procent ten opzichte van 2015. De totale omzet uit kaartverkoop steeg met 4,3 procent naar 287.617.090 euro.



Deze cijfers werden vandaag bekendgemaakt bij de nieuwjaarsreceptie van Filmdistributeurs Nederland (FDN) en de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) in Pathé Tuschinski, Amsterdam.



Best bezochte films

De best bezochte films van 2016 waren Bridget Jones’s Baby, Finding Dory en Huisdiergeheimen. Soof 2 was de best bezochte Nederlandse film.