 Vijf tips om goede medewerkers te vinden

Zoek uw nieuwe talent actief en via meerdere kanalen - De economie begint weer aan te trekken en dat is te zien aan het dalende werkloosheidscijfer. Sinds maart 2014 is de werkloosheid bijna onafgebroken afgenomen, en momenteel is nog maar iets meer dan vijf procent van de beroepsbevolking werkloos.



Dat betekent dus ook dat het steeds moeilijker wordt personeel te vinden. Vooral in branches zoals IT was er in 2016 al een personeelstekort merkbaar, en naar verwachting zal dit in 2017 meer voor komen. Hoe u dit jaar dan toch goede medewerkers kunt vinden? Fredrik Bovenkant van Jobrapido geeft u op Brisk Magazine enkele tips.



Investeer in starters

Bovenkant benoemt allereerst dat het belangrijk is potentiële kandidaten zo vroeg mogelijk aan te trekken. "Kijk welke mogelijkheden er zijn om stagiairs in uw bedrijf mee te laten lopen. Na afronding van hun studie gaan afgestudeerden vaak aan de slag bij de organisatie waar ze stage hebben gelopen. Voordeel is dat ze het bedrijf al kennen en u weet wat voor vlees u in de kuip hebt. Om een functie extra aantrekkelijk te maken kunt u de mensen tijdens of na de stage interne opleidingsmogelijkheden bieden."



Zoek actief en via meerdere kanalen

Mensen die een baan zoeken doen dit volgens Bovenkant vooral online. "Met alle nieuwe media zijn er ook allerlei nieuwe kanalen bijgekomen om medewerkers te vinden, zoals vacaturesites en LinkedIn. Zeker bij een tekort aan mensen is het echter niet meer genoeg om een vacature te plaatsen, maar zult u zelf actief op zoek moeten gaan naar kandidaten met een passend profiel. Schroom hierbij zeker niet om ook mensen te benaderen die al een baan hebben." Het is daarnaast volgens Bovenkant ook nog altijd een groot voordeel voor mensen om dichtbij hun werk te wonen. "Regionaal adverteren wordt weer steeds populairder. Denk hierbij aan advertenties in verenigingsbladen en regionale kranten, posters bij bibliotheken en scholen, advertenties bij bioscopen, theaters en in het openbaar vervoer of verspreid een folder over uw organisatie huis-aan-huis in de gemeente. Vergeet natuurlijk ook uw eigen netwerk niet te informeren over de vacature."



Zoek een andere doelgroep door de vacature aan te passen

Hebt u met een vacature geen geschikte kandidaat gevonden? Dan is het tijd eens te kijken naar de functieomschrijving. Bovenkant: "Bent u misschien te kritisch geweest in de gestelde eisen, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding? Iemand met een lagere of andere opleiding en met veel werkervaring het werk mogelijk ook doen." Daarnaast worden volgens Bovenkant deeltijdfuncties steeds populairder. "Door een vacature te splitsen in bijvoorbeeld een duobaan of twee deeltijdfuncties kunt u een hele andere groep werkzoekenden bereiken. Voorbeelden hiervan zijn herintreders, studenten, oudere medewerkers of mensen met een arbeidsbeperking."



Bewaar gegevens van sollicitanten

Soms groeit een afdeling of organisatie zo snel dat er binnen korte tijd meerdere mensen voor een bepaalde functie gezocht worden. In dat geval is het volgens Bovenkant zonde als er wederom een heel vacaturetraject opgestart wordt. "Als er meerdere kandidaten solliciteren op een vacature is het altijd handig om te vragen of hun gegevens ook bij afwijzing bewaard mogen worden in portefeuille. Soms moet er echt een keuze gemaakt worden tussen diverse goede kandidaten. Bij nieuw ontstane functies hebt u al een kandidatenpool die u snel en direct kunt benaderen. Helemaal mooi is het als u de personen ook al gesproken hebt tijdens een sollicitatiegesprek, zodat u weet of ze ook echt geschikt zijn voor de functie."



Geef medewerkers een rol bij de werving

Bovenkant meent dat ook medewerkers van uw organisatie prima kunnen helpen bij de werving van nieuwe kandidaten. "Mensen met werkzoekenden in hun netwerk helpen deze vanzelfsprekend graag weer aan een baan. Dat uw medewerkers ook actief bezig zijn met het benaderen van passende kandidaten, kunt u bijvoorbeeld prikkelen door een wervingsbonus te beloven. Groot voordeel van deze manier van werving is dat de medewerker de potentiele kandidaat niet alleen meer informatie kan geven dan een vacature dat doet, maar ook inside-information geeft over het organisatiesoort, collega’s en de werksfeer."

Belangrijk is om op een creatieve manier te zoeken naar mensen. Onthoud dat het altijd beter is om vooruit te denken en bijtijds te plannen. Sommige bedrijven gaan pas actief op zoek naar kandidaten als de nood echt hoog is, waardoor er dan vaker sprake is van een minder nauwkeurige selectie van kandidaten.

Bron: Brisk Magazine