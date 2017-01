 IT’er eist loonsverhoging in 2017

Meeste IT'ers zetten in op loonsverhoging van 2,5-5,0 procent - Maar liefst 45 procent van de Nederlandse IT-professionals is van plan om dit jaar naar zijn baas te stappen om loonsverhoging te eisen of – in het geval van zzp’ers – het uurtarief te verhogen.



Dat blijkt uit onderzoek van AG Connect.



'Ik heb er recht op'

AG Connect ondervroeg de afgelopen twee weken 446 IT-professionals over de loopbaanplannen voor 2017. Uit het onderzoek komt naar voren dat een aanzienlijk deel van de Nederlandse IT-professionals vindt dat hij of zij dit jaar recht heeft op loonsverhoging of een hoger uurtarief. Maar liefst 45 procent is van plan dit nog dit jaar op te eisen bij zijn baas of opdrachtgever. Van de IT’ers die meer loon gaan eisen, zet het grootste gedeelte (bijna 47 procent) in op een verhoging van 2,5 tot 5,0 procent. Bijna 27 procent wil er zelfs meer dan vijf procent bij in 2017. Zo’n 22 procent neemt genoegen met een loonverhoging of uurtariefstijging van minder dan 2,5 procent.



Meer geld voor hetzelfde werk

Opvallend is dat slechts 36 procent van de ondervraagde Nederlandse IT’ers van plan is om in 2017 van baan te veranderen. En slechts twaalf procent verwacht dit jaar promotie te maken bij zijn huidige werkgever. "De meeste IT’ers willen dus meer geld voor hetzelfde werk. Ik denk dat dit komt doordat een groot deel van de IT-professionals vindt dat ze er (te) lang niets of te weinig bij hebben gekregen. De economische crisis is al een tijdje achter de rug en de IT-arbeidsmarkt trekt al wat langer aan, maar uit ons jaarlijkse beloningsonderzoek dat we samen met Berenschot uitvoeren blijkt dat IT’ers de gevolgen hiervan nog niet merken in hun eigen portemonnee. Veel werkgevers hebben nog een tijd de hand op de knip gehouden, maar dat pikken IT’ers niet langer," licht Ester Schop, journalist bij AG Connect en initiatiefnemer van het onderzoek toe.



Ruim een kwart vindt dat 'ie genoeg verdient

Op de vraag waarom IT-professionals recht hebben op loonsverhoging of een stijging van het uurtarief, antwoordt 32 procent ‘omdat ik dat geld waard ben’. Negentien Procent zegt dat hij of zij er (te) lang niets of te weinig bij heeft gekregen en vijf procent vraagt om loonsverhoging omdat de vraag naar IT’ers in ons land aantrekt. Overigens is 28 procent van mening dat hij of zij geen recht heeft op loonsverhoging of een bijstelling naar boven van het uurtarief. "Ik verdien genoeg," zegt een van de respondenten. En ander reageert: "Eisen is nooit een goed uitgangspunt, maar ik denk wel dat ik een kleine vergoeding verdien." Een ander moppert dat hij al meer dan een jaar een hogere functie vervult, maar er nog geen cent extra voor heeft gekregen. "Na zes jaar crisis is vijf procent een juiste indexering," reageert weer een ander.



