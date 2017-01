 Vier dure misvattingen over converteerbare obligaties

Welke vooroordelen kosten u geld? - Als Converteerbare obligaties kunnen zeer aantrekkelijke diversificatiemogelijkheden bieden. Toch hebben institutionele beleggers soms twijfels over dit marktsegment.



De voordelen van deze obligaties, die de opwaartse rendementen van aandelen combineren met de neerwaartse bescherming van obligaties, zijn echter te groot om onbenut te laten. Daarom vindt Tarek Saber, Hoofd Convertible Bonds & Lead Portfolio Manager Convertible Bonds bij NN Investment Partners, het belangrijk om in te gaan op vier mogelijke vooroordelen beleggers wellicht hebben over converteerbare obligaties. Dat doet hij in dit artikel.



Vooroordeel 1

• De markt voor converteerbare obligaties is relatief klein (USD 300 miljard) en daardoor gevoelig voor de toestroom van een te groot aantal beleggers en illiquiditeit in tijden van onrust.



Als elke grote belegger zich zou laven aan de markt voor convertibles kan de liquiditeit inderdaad een probleem zijn. Gelukkig doen de meeste beleggers dat niet, zodat er voldoende goede mogelijkheden zijn. En hoewel de liquiditeit misschien niet meer zo goed is als vóór 2008, hebben convertibles altijd een onderliggend beursgenoteerd aandeel dat de prijsfluctuaties tempert. . Ondanks dat emittenten zich in de afgelopen jaren als gevolg van de voortdurend dalende rentes hebben gericht op gewone obligaties die niet kunnen worden omgezet, is de uitgifte van converteerbare obligaties stabiel gebleven op ongeveer USD 100 miljard per jaar.



Vooroordeel 2

• Convertibles bieden een lagere coupon dan veel gewone leningen - zo lijken bijvoorbeeld high yield-obligaties aantrekkelijker - en hun rendementen zijn niet zo hoog als die op aandelenbeleggingen.

De couponrentes op convertibles zijn niet zo hoog als op sommige andere soorten obligaties. Dankzij hun onderliggende koppeling met aandelen (aandelenparticipatie) kunnen converteerbare obligaties echter aandelenachtige rendementen genereren bij een veel lagere volatiliteit. Dit kan de lagere coupon meer dan compenseren. Daarbij hebben convertibles ook goed gepresteerd bij lage renteniveaus, zoals het geval was in Japan.

Convertibles bieden beleggers convexiteit, wat betekent dat ze participeren in tweederde van het opwaarts potentieel van aandelen. Dit kan voor aandelenbeleggers die streven naar de volle 100 procent magertjes lijken. Maar vergeet niet, convertibles bieden de neerwaartse bescherming van obligaties en nemen tegelijkertijd een groot deel van het opwaarts potentieel van aandelen mee. Het risk-on/risk-off spel dat tactische beleggers spelen, is een riskante aangelegenheid. Binnen de structuur van een evenwichtige convertible doet dit beleggingsinstrument dit automatisch. In het verleden hebben convertibles aandelenachtige rendementen laten zien, maar met ongeveer de helft van de volatiliteit.



Vooroordeel 3

• We hebben al een goede mix van obligaties en aandelen. Waarom moeten we het nog ingewikkelder maken met converteerbare obligaties?

Niemand weet waar de markten morgen naartoe gaan. De grootste hoofdbreker voor beleggers is het raadsel van de asset allocatie. Convertibles kunnen worden gezien als een oplossing waarmee u dichter bij uw optimale verdeling over aandelen en obligaties komt. Convertibles verbeteren de diversificatie van de bestaande beleggingen in obligaties. Ze hebben een negatieve correlatie met staatsobligaties en zeer weinig correlatie met investment grade-bedrijfsleningen. Op dit moment bieden zij een 90 procent correlatie met aandelen en 60 procent met high yield-obligaties. We bevinden ons in een unieke situatie die we nog niet eerder hebben gezien en er is onzekerheid over de ontwikkeling van de rente. Daarom is het belangrijk te benadrukken dat convertibles in het verleden goed hebben gepresteerd bij stijgende rentes. De huidige onzekere en unieke situatie vraagt om een andere manier van denken over beleggen en om de bereidheid om nieuwe complementaire strategieën te omarmen.



Vooroordeel 4

• We hebben de expertise niet in huis. Convertibles vormen een nichemarkt waarvoor weinig richtlijnen en research beschikbaar zijn.

Er zijn minder managers voor converteerbare obligaties dan voor sommige andere beleggingscategorieën, maar er zijn genoeg gespecialiseerde managers om uit te kiezen. Het is veel eenvoudiger om van de ene naar de andere manager over te stappen dan om een heel eigen team op te bouwen en weer af te breken. Het is ook de beste manier om te profiteren van het potentiële rendement van converteerbare obligaties. Er zijn veel convertibles zonder rating, zodat gedegen research heel erg belangrijk is.