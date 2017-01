Heeft u uw basisprocessen al geautomatiseerd? - Volgens Sjoerd Göddeke, International Countrymanager van Teamleader Nederland, is de CRM softwaremarkt nog lang niet verzadigd. Dit zegt hij in een interview met Software Vergelijken.



"Er zijn nog veel te veel Excel-sheets in omloop bij bedrijven," zegt Göddeke. "Onnodig, want met de juiste tools kun je techniek inzetten om meer tijd over te houden voor dingen die er echt toe doen. Dat gaan steeds meer ondernemers inzien."



Binnen een dag operationeel

Steeds meer organisaties durven het aan om CRM software aan te schaffen zegt Göddeke. Volgens hem komt dat door de snelheid en het gemak waarmee de bedrijfssoftware kan worden geïmplementeerd.

Met de implementatie van CRM-software besparen ondernemers veel tijd. Dit is geen luxe, maar noodzaak zegt Göddeke.



Zelflerende algoritmes zijn de toekomst

De grootste kans ligt volgens Göddeke overigens in het slim omgaan met data-analyses. Er is veel data beschikbaar maar deze wordt niet volledig geanalyseerd. Met het doorploegen van deze data kunnen zelflerende algoritmes worden gemaakt. Zo denkt Göddeke dat het binnenkort mogelijk is door middel van gespreksanalysesoftware te kunnen meten wat voor een bui de klant heeft wanneer deze belt. Dat is waardevolle informatie, soms zelfs van doorslaggevend belang.

Er is dus nog genoeg winst te behalen. Göddeke: "We roepen echt elke ondernemer op om de stap te nemen naar het automatiseren van basisprocessen. En daarna steeds een stapje verder te gaan, want dat levert echt veel winst op. Uit onderzoek, waaronder een eigen onderzoek, blijkt dat het concept tijd nog steeds de grootste uitdaging is voor ondernemers. Automatisering kan hierbij een belangrijke rol spelen."



