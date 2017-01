 De belangrijkste zakelijke technologietrends voor 2017

Zakelijke ICT digitaliseert - Digitale transformatie legt de basis voor zakelijke ICT. Praktijkgerichte benadering, snelle dienstverlening en optimale gebruikservaring is waar het in het nieuwe jaar om draait.



Digitale transformatie blijft in 2017 het voornaamste doel voor internationale bedrijven en overheidsinstellingen. Verizon verwacht echter dat zijn klanten het komende jaar vanuit een ander perspectief naar hun bedrijfsactiviteiten zullen gaan kijken. Flexibiliteit, snelle dienstverlening en het vermogen om eindgebruikers een uitmuntende ervaring te bieden vormen daarbij het ultieme doel.



ICT-budget

Organisaties zullen alle aspecten van hun bedrijfsvoering moeten verkennen om te achterhalen waar ze hun ICT-budgetten met het beste resultaat aan kunnen besteden. Daarnaast zullen ze heel goed moeten kijken naar de uitdagingen van beveiliging en compliance en de beste manier om nieuwe technologieën te integreren. Succes zal behaald worden door organisaties die het beste in staat zijn om de uitdagingen van hun digitale transformatietraject te overwinnen. Het is daarbij van cruciaal belang om vooraf te weten van welke aard deze uitdagingen zijn.



Zeven bepalende trends

Volgens de Enterprise Solutions-divisie van Verizon, die bedrijven en overheidsinstellingen in alle delen van de wereld bedient, zullen de volgende zeven trends bepalend zijn voor de digitale transformatie in 2017:



Software defined networks (SDN) zullen het volwassenheidsstadium bereiken nu organisaties de waarde van intelligente orkestratie herkennen. Hiermee kunnen ze applicaties en workloads flexibel en on demand toegang bieden tot alle benodigde ICT-bronnen op basis van een 'pay-as-you-go'-model. Het draait om een flexibele aanpak, waarbij netwerken worden ingericht met het oog op klantenservice. Dit maakt het mogelijk om klanten precies op het juiste moment en op de juiste manier te bieden wat ze nodig hebben. Gebruikservaring centraal, als winnaar uit de bus : Het cumulatieve effect van technologie op eindgebruikers is wat telt; de afzonderlijke schakels in de ICT-keten zijn van ondergeschikt belang. Het idee is om een zakelijke ervaring te creëren zoals klanten deze als consument hebben leren kennen en waarderen. Het maakt eindgebruikers niet uit hoe technologie werkt, maar wel wat de technologie voor hen doet. ICT-teams met een grondig inzicht in het reilen en zeilen van de organisatie bevinden zich in de beste positie om dit te realiseren.

Waarborg compliance: Met de komst van nieuwe wetgeving op het gebied van databescherming is non-compliance niet langer een optie voor bedrijven die internationaal zaken doen. Het draait niet langer om compliance als een best practice, maar als een wettelijke vereiste. Aan de expertise die nodig is om overeenstemming met de wetgeving te waarborgen zal echter een fors prijskaartje hangen nu het tekort aan vaardigheden blijft groeien.

Beveiliging is een belangrijk aandachtspunt, zowel binnen als buiten de kantoormuren : De ICT-beveiliging blijft een belangrijke uitdaging. De focus ligt echter niet langer op het bieden van bescherming aan de netwerkrand, of zelfs maar het beveiligen van applicaties. Het gaat erom bedrijfskritische activa te beschermen tegen zowel cybercriminelen als collega's. Investeringen in technologie voor beveiligingsanalyses en de verzameling en toepassing van bedreigingsinformatie zullen de kans op beveiligingsincidenten van binnenuit verkleinen.

Zorg voor interne disruptie om dingen sneller gedaan te krijgen : Waar bedrijven in werkelijkheid op uit zijn, is het verkorten van de tijd tussen de planning en het eindresultaat. Het maakt niet uit wie wat doet. De focus zal liggen op het elimineren van obstakels die het reactie- en innovatievermogen van de onderneming in de weg zitten. ICT-leveranciers die als ecosysteempartner de hiervoor benodigde oplossingen kunnen aanreiken en bereid zijn om buiten de geijkte paden te treden zullen het verschil maken in 2017.

IoT staat in werkelijkheid voor 'The Internet of Transformation' : Wat het Internet of Things betreft zal de focus niet liggen op het 'ding', maar op het transformatiepotentieel daarvan. Alles draait om de manier waarop het IoT voor convergentie zorgt binnen de toevoerketen, bedrijfsprocessen optimaliseert en operationele modellen transformeert. Het gaat niet om de theorie, maar om de praktische toepassing. Dit betekent dat bedrijven moeten nagaan wat ze met behulp van multidimensionale gegevensanalyses kunnen bereiken. Als een bedrijf zich louter op één dimensie richt in zijn gegevensanalyse, is het tijd om in 2017 het roer om te gooien.

Succes staat of valt met een praktijkgerichte aanpak: In 2017 zullen de ICT-bestedingen worden afgestemd op het belang van de data, applicatie of de rol van de gebruiker voor de onderneming. Organisaties zullen het belangenniveau zelf op prioriteit indelen. In de praktijk is het belangrijker om salarisadministratie en toevoerketen draaiende te houden dan HR en marketing. De manier waarop bedrijven deze afzonderlijke gebieden classificeren zal bepalend zijn voor de focus van de ICT-afdeling. Bij organisaties die geen oog voor deze realiteit hebben zal de afkorting CIO al snel 'Career is Over' betekenen.