 6,5 procent meer bedrijfsauto occasions verkocht

Volkswagen versterkt marktleiderspositie - De verkopen van gebruikte bedrijfsauto’s door autobedrijven zijn in 2016 met 6,5 procent gegroeid, zo blijkt uit cijfers van VWE Trendweb. Autobedrijven verkochten 93.508 lichte bedrijfsauto’s (B2C), 5.706 meer dan in 2015.



De verkopen tussen eindgebruikers onderling (C2C) stegen van 73.754 naar 76.415 bedrijfsauto’s. Deze groei van 3,6 procent is een sterke verbetering ten opzichte van de daling van deze markt in 2015. De totale verkopen binnen beide kanalen groeiden met 5,2 procent naar 169.923 bedrijfsauto’s. Een belangrijke reden voor deze groei is de aantrekkende economie waardoor er meer werk is voor bedrijven. Dit bericht bevat verder uitsluitend B2C verkoopcijfers.



Volkswagen versterkt marktleiderspositie

Het aantal B2C verkochte Volkswagens groeide met 10,5 procent. Deze sterke groei betekent dat er meer dan twee keer zoveel bedrijfswagens van VW werden verkocht als van Mercedes-Benz, het tweede merk in deze markt. Fiat en Ford groeiden in 2016 zeer sterk. De volgorde binnen de merken top tien veranderde echter niet. Dalingen waren er alleen bij merken die kleiner zijn binnen de bedrijfsautomarkt; Seat (-12,7 procent), Mitsubishi (-9,8 procent), SsangYong (-7,5 procent), Land Rover (-5,1 procent) en Hyundai (-3,9 procent).

Met een groei van 13,7 procent versterkte de VW Caddy de positie als marktleider van de modellen. Sterke groei was er ook voor de Fiat Doblò (+18,9 procent), Peugeot Expert (+17,4 procent) en Mercedes-Benz Sprinter (+14,6 procent). Alleen de Sprinter bevindt zich inde top 10: dit model steeg van de 9e naar de 7e plaats. Verkopen liepen fors terug bij de oudere modellen Hyundai H200 (-14,7 procent) en Seat Inca (-12,2 procent). Van de meeste andere bedrijfsauto’s werden er in 2016 meer verkocht, alleen de kleinere modellen van Citroën, de Jumpy (-1,4 procent) en Berlingo (0,0 procent), bleven wat achter.



Exportmarkt positief

De export van gebruikte bedrijfsauto’s groeide in 2016 met 9,1 procent. Er werden 39.211 bedrijfsauto’s geëxporteerd, 3.268 meer dan in 2015. Daarmee lijkt een einde gekomen te zijn aan de sterke daling van deze markt tussen 2013 en 2015.

Vooral naar Oekraïne en Roemenië werden er meer bedrijfsauto’s geëxporteerd. Andere groeimarkten zijn Bosnië-Hercegovina, Ghana en Macedonië. De export naar Nigeria nam daarentegen met een derde af. Er gingen ook minder bedrijfsauto’s naar Libië, Duitsland en Georgië.

De Duitse, Franse en Italiaanse merken deden het goed op de exportmarkt, Aziatische en andere merken juist minder. Sterke groeiers waren Opel (+26,8 procent), Fiat (+20,7 procent), Renault (+18,9 procent) en marktleider Volkswagen (+17,0 procent). Renault steeg naar de derde plaats. Grootste dalers waren Mitsubishi (-19,1 procent) en Nissan (-7,7 procent).

Alle modellen binnen de top tien lieten groei zien. Door een groei van maar liefst 44,4 procent steeg de VW Crafter van de zeventiende naar tiende plaats. Andere sterke groeiers zijn de Fiat Doblò (+56,0 procent) en Ford Transit Connect (+43,2 procent). Modellen waarvan de export terugliep zijn vooral de Mitsubishi L400 (-18,2 procent), Nissan Patrol (-11,4 procent) en Hyundai H200 (-6,0 procent).



Import groeit sterk

De import van occasions groeide in 2016 van 10.562 naar 13.646 bedrijfsauto’s, een groei van 29,2 procent. Dit betekent dat er tegenover elke vijf nieuwe verkochte bedrijfsauto’s één import occasion staat. Duitsland is de belangrijkste leverancier voor occasions. 85 procent van alle importen is afkomstig uit Duitsland, België en Frankrijk.

Bij de meeste grote merken groeide de import met meer dan twintig procent. De enige merken die daarin achterbleven zijn Peugeot (+9,6 procent) en Citroën (+3,7 procent). Mercedes-Benz bleef met een groei van 26,3 procent veruit het grootste importmerk. Het kleinere merk Dodge groeide zelfs 34,9 procent.

Opvallend is dat meer dan twintig procent van alle geïmporteerde bedrijfsauto’s een Mercedes-Benz Sprinter is. Er werden in 2016 bijna twee keer zoveel Renault Trafic’s geïmporteerd als in het jaar daarvoor. Ook import van de Ford Transit Custom groeide met 82,2 procent zeer sterk. Modellen waarvan import nauwelijks is gegroeid zijn de Citroen Berlingo (+1,7 procent), VW Crafter (+3,4 procent) en Renault Kangoo (-2,2 procent).