 Schoon in vier stappen uw vervuilde database op

40 procent van de databases is inaccuraat of verouderd - De kern van succesvolle Software Asset Management (SAM) is het zorgen voor accurate asset data op een centrale plek. In Software Asset Management wordt dit een Asset Repository genoemd.



Ook al is een Asset Repository niet precies hetzelfde als een configuratie management database (CMDB) – een SAM-platform heeft namelijk niet exact dezelfde data nodig als een CMDB – er zijn wel overeenkomsten. Een daarvan is het belang van schone data. Maar liefst 40 procent van de data in CMDB’s is gedateerd of inaccuraat. Een dure grap, omdat op basis van deze data IT-beslissingen worden genomen. Het is dus zaak om ervoor te zorgen dat een CMDB zo min mogelijk vervuilde data bevat. Snow Software geeft vier tips om een vervuilde CMDB op te schonen.



1. Zorg voor een volledige inventarisatie

Een goed begin is het halve werk. Maak daarom een zo compleet mogelijke inventarisatie waarin alle IT assets worden meegenomen. Dus zowel desktop en server als mobiel en cloud. Vergeet daarbij ook virtuele devices en software niet.



2. Monitor software

Gebruik een Software Recognition Service (SRS) om accuraat alle commerciële software te identificeren die wordt gebruikt op de belangrijkste platforms zoals iOS, Windows, UNIX en Linux. De SRS moet slim genoeg zijn om automatisch softwarepakketten te kunnen groeperen. Ook het automatisch kunnen identificeren van upgrade en downgrade rechten met betrekking tot specifieke licenties is een pré.



3. Softwaregebruik tracken

Alle software in beeld? Dan is het vervolgens zaak om het gebruik te tracken. Gemiddeld bevat een desktop namelijk voor ongeveer 270 euro aan ongebruikte software. Alleen door het monitoren van softwaregebruik kan worden bepaald welke software overbodig is. Door licenties van ongebruikte software toe te kennen aan andere gebruikers en onderhoudscontracten stop te zetten, kunnen als mooie bijkomstigheid veel kosten worden bespaard.



4. Data zuiveren en normaliseren

Is alle data verzameld, dan is het een belangrijke laatste stap om de ruwe data te zuiveren en normaliseren voordat de CMDB hiermee wordt ingericht. Dit is cruciaal voor het vermijden van vervuilde data en het zorgt ervoor dat alle software op een consistente manier wordt gerapporteerd. Het managen van de software wordt op die manier een stuk efficiënter.

"Inaccurate data zorgen voor onnodige kosten en een vertroebeld beeld van de IT-omgeving binnen bedrijven. Het zuiveren van deze data is vaak een behoorlijk ingrijpende en tijdrovende klus, maar zeker de moeite waard," aldus Christian den Boer, Director of Services & Support bij Snow Software. "Met de juiste aanpak en de juiste oplossing krijgen bedrijven veel beter inzicht in hun IT-omgeving en kunnen ze dit veel efficiënter managen."