 Top vijf hygiëne-ergernissen op het werk

Gebrek aan hygiëne irriteert collega’s - Een collega die zijn handen niet wast na het toiletbezoek en vervolgens zijn vingers weer op zijn toetsenbord zet, een snotneus die met de mouw wordt afgeveegd en volgesnoten zakdoekjes die rondslingeren op de werkvloer.



Het gebrek aan persoonlijke hygiëne leidt bij heel wat collega’s tot irritatie, zo blijkt uit onderzoek van Manutan onder 1.200 werknemers van kantoren, werkplaatsen en magazijnen.

Een behoorlijk aantal werknemers ergert zich aan collega’s die het niet zo nauw nemen met persoonlijke hygiëne. Het niet wassen van de handen na een toiletbezoek staat met 63,8 procent met stip op nummer een. Ook niezen en hoesten zonder een hand voor de mond wekt regelmatig ergernis bij bijna de helft van alle collega’s.



De top vijf van ergernissen

Handen niet wassen na het toiletbezoek 63,8 procent Zakdoekjes laten rondslingeren op de werkplek 60,7 procent Snotneus aan hand of mouw afvegen 59,2 procent Niezen of hoesten zonder hand voor de mond 48,6 procent Handen niet wassen na het snuiten van de neus 42,4 procent



'Hoezo schone handen?'

Zeepdispensers bij de wasbakken, papieren handdoekjes en desinfecterende middelen. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar toch geeft ruim een op de negen werknemers in Nederland aan dat de werkgever niet zorgt voor een gezonde en hygiënische werkomgeving. Van alle ondervraagden geeft 17,9 procent bovendien aan dat er op de werkvloer onvoldoende faciliteiten zijn voor zoiets vanzelfsprekends als de desinfectie of het schoonmaken van de handen. In de bouwsector is dat zelfs 27,4 procent, alhoewel ongeveer de helft daarvan tevens zegt: "Daar heb ik ook geen behoefte aan." Andere sectoren die op dit gebied slecht scoren zijn onder meer: logistiek en transport (22,4 procent) en e-tail/retail (19,8 procent).



Werkgever moet meer doen

Toch kunnen dit soort hygiënische maatregelen juist bij een griep- of verkoudheidsgolf zeer wenselijk zijn. En dat is niet iets om maar aan het individu over te laten. Ruim de helft van alle medewerkers (52,2 procent) geeft aan dat zij dit de verantwoordelijkheid van de werkgever vinden. Manutan wil met de uitkomsten van dit onderzoek* bedrijven en werknemers stimuleren hygiëne op de werkvloer serieus te nemen. Lydia Rongen, HR Manager Benelux: "Een schone werkomgeving bevat minder bacteriën, virussen en vuil. Dat zorgt voor minder ziekteverzuim en een betere productiviteit. Werkgevers kunnen met vrij eenvoudige maatregelen de hygiëne op de werkvloer verbeteren. Maar denk ook aan het simpelweg bespreekbaar maken van persoonlijke hygiëne. Als collega’s er makkelijker met elkaar over praten en duidelijk is dat de werkgever het ook belangrijk vindt, zullen irritaties afnemen en zal de werkomgeving schoner worden. Ook hier valt voor de werkgever nog veel te verbeteren."