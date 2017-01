  'Winterjas is fashion-statement'

De tijd van een lelijke, dikke winterjas is voorbij - De winterjas is een echt mode-item geworden. Dat valt terug te zien aan wat Nederlanders spenderen aan een nieuwe winterjas. Het bedrag lag afgelopen winter op gemiddeld 87,36 euro, blijkt uit cijfers van Winterjassen.com.



De meeste aankopen worden gedaan in oktober wanneer de uitverkoop van winterjassen begint.

Volgens Lisanne Ploeger van Winterjassen.com kiezen veel consumenten eerder voor een goedkopere jas dan voor een jas die langer meegaat: "Je ziet dat veel mensen toch wel de modetrends volgen. Zij maken dan de keuze om minder uit te geven aan een jas, zodat ze volgend jaar weer een andere kunnen kopen. Zo kunt u de modetrends altijd blijven volgen."



Trenchcoat

De winterjas wordt steeds meer een mode-item, merkt Ploeger: "Dit jaar hebben we zelfs jassen met prints en franje gezien. De tijd van een lelijke, dikke winterjas is wel echt voorbij." Ze geeft daarbij de trenchcoat als voorbeeld: "Vroeger was dat gewoon een legerjas, tegenwoordig is het een tijdloze klassieker. Iedereen ziet er goed uit in zo'n jas."



Laatste trends

Uit de cijfers blijkt dat Nederlanders gemiddeld 87,36 euro uitgeven aan een nieuwe winterjas. Ze sparen daarmee geld uit, wat volgend jaar kan worden besteed aan een nieuwe winterjas die voldoet aan de laatste trends. Daarnaast wordt het gemiddelde bedrag nog iets gedrukt doordat veel consumenten als eerste bij de outlet en op de sale-pagina kijken. Ook daar zijn vaak nog modieuze jassen te vinden.



Oktober

De meeste consumenten kopen hun jas al in oktober, blijkt verder. Zo'n 25 procent van de bestellingen wordt gedaan in die maand. Daarmee komt er een antwoord op de veelgestelde vraag 'Wanneer kunt u het best een winterjas kopen?' Ploeger heeft een verklaring voor de populariteit van de maand oktober: "De zomer is dan officieel afgelopen en de winter komt in zicht. De temperaturen dalen en dan gaan we ons toch wel afvragen wat voor jas we straks moeten dragen."