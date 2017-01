 Een op de negen verlaat liefst morgen nog huidige werkgever

Tijdelijk contract nieuwe baan belemmering opgeven huidige baan - Elf procent van werkend Nederland verlaat het liefst morgen nog de huidige werkgever als er een andere functie voorbijkomt. Ruim de helft (52 procent) overweegt een overstap en slechts 33 procent zegt resoluut nee.



Medewerkers tussen de 35 en 44 jaar staan met 70 procent het meest open voor een nieuwe uitdaging. Een van de redenen voor het uitkijken naar een andere baan is het feit dat er onvoldoende loopbaanmogelijkheden zijn bij de huidige werkgever (32 procent). Dit blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet onder 1.100 Nederlandse medewerkers.



Onbepaalde tijd contract hoge prioriteit

De Raet HR Benchmark toont verder aan dat een vast contract nog altijd erg belangrijk is voor medewerkers. Bijna 90 procent van de Nederlandse medewerkers heeft momenteel een vast contract. Medewerkers met een tijdelijk contract geven aan dat ze graag willen dat deze wordt omgezet naar onbepaalde tijd. Vooral Nederlanders tussen de 35 en 44 jaar hechten hier waarde aan (64 procent). Daarnaast vormt voor bijna 60 procent van de ondervraagde medewerkers het opgeven van het huidige vaste contract voor een tijdelijk contract bij een andere werkgever een belemmering.

Henk Jan van Commenee, productmanager talentmanagement bij Raet: "Voor de ene werkgever vormt het vertrek van een medewerker een zorg, voor de ander is het een kans om nieuw talent binnen te halen. Organisaties die de achterdeur goed dichthouden én aantrekkelijk zijn voor elke generatie, zijn in staat talentvolle medewerkers te vinden en aan zich te binden. Zorg daarom naast een effectief wervingsbeleid, ook voor aantrekkelijk werkgeverschap. Dan profiteert u van ‘the best of both worlds’."



Jaarlijks benchmarkonderzoek

De Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via raethrbenchmark.nl