 De val van de kantoormuur

Hoe faciliteert u het muurloze kantoor? - Dankzij de digitale revolutie is niet alleen de wereld om ons heen ingrijpend aan het veranderen, maar ook de manier waarop we leven en werken. Het is voor werkgevers echter niet altijd duidelijk hoe zij het beste rekening kunnen houden met de veranderende behoeften van hun werknemers.



Dit stelt Leo Wieling, countrymanager Nederland bij Legamaster. "Wat wil de generatie die op het punt staat onze werkvloeren te bestormen? Hoe communiceren zij? Hoe zijn zij gewend te werken en vergaderen? Hoe kun u de meest getalenteerde millennials aan u organisatie binden? En hoe zorgt u er tegelijkertijd voor dat u uw huidige werknemers niet van u vervreemdt?" Het begint allemaal de inrichting van de werkomgeving, aldus Wieling.



Kantoormuur gevallen

Stapte u twintig jaar geleden een gemiddeld kantoorpand binnen, dan zag u werkvloeren die onderverdeeld waren in hokus of ‘cubicles’. "We zijn er inmiddels wel achter dat het wat makkelijker communiceert als er geen afscheiding tussen u en uw buurman zit, dus tegenwoordig richten we onze kantoren veel opener en transparanter in," stelt Wieling. De kantoormuur is gevallen, maar daarmee is de verandering natuurlijk niet gestopt. Sterker nog, hij versnelt alleen maar. Bijvoorbeeld door het feit dat de babyboomers op de werkvloeren langzaam maar zeker worden vervangen door millennials. En die stellen nou eenmaal andere eisen aan hun werkomgeving en de manier waarop we communiceren dan de generatie die op het punt staat met pensioen te gaan.



Generatie Y

Een scherm is voor jonge mensen niet meer alleen een uitvoer-apparaat, maar ook een invoer-apparaat. Wieling: "Voor hen is interactieve technologie een tweede natuur. Zij zijn opgegroeid met het idee dat hun eigen apparatuur naadloos communiceert met alle andere apparatuur en ze delen informatie op een fundamenteel andere manier dan de huidige werkende generatie gewend is." Er komt een grote groep werknemers aan die op een efficiëntere en tijdbesparende manier informatie overdraagt. Voor hen zal teruggaan naar de traditionele manier van presenteren, vergaderen of lesgeven met PowerPoint slides en prints, erg ongemakkelijk zijn: een onderzoek van Wainhouse Research uit 2015 laat zien dat de huidige generatie werknemers steeds meer gericht is op samenwerking om optimale resultaten te realiseren. Millennials hebben over het algemeen veel meer behoefte aan interactieve en ‘lossere’ vormen van vergaderen.



Zorg voor interactiviteit

Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop we onze vergaderruimtes inrichten en vormgeven. "En het verklaart de opkomst en de populariteit van nieuwe vergaderconcepten als de huddle rooms", zegt Wieling. "Dit zijn kleinere ruimtes of zelfs open ontmoetingsplekken, waar de lange tafel met stoelen plaatsmaakt voor een comfortabel bankstel, waar de kille tl-verlichting wordt vervangen voor sfeervol, inregelbaar licht, waar muren verdwijnen en open ruimtes verschijnen, waar planten welig tieren en warme kleuren het monotone kantoorpalet doorbreken." Het idee achter de huddle rooms is dat ze de creativiteit stimuleren en het eenvoudig en informeel delen van informatie aanmoedigen. Ze maken het makkelijker om even tussendoor te overleggen en sluiten goed aan op de toegenomen mobiliteit van medewerkers.



Hoe faciliteert u dat?

Een groene, open, of huiselijke vergaderomgeving is een mooi begin, maar ook technologie speelt een belangrijke rol in onze dagelijkse werkzaamheden, aldus Wieling. "We vergaderen om informatie te delen en te presenteren en dat kun u op veel verschillende manieren doen. U kunt het traditionele whiteboard binnenrollen, wat nog altijd een simpele, snelle en effectieve methode is om informatie te delen, maar u kunt ook een hele muur transformeren tot whiteboard. U kunt interactieve schermen gebruiken die gebruikt kunnen worden als een soort grote tablets en bieden functionaliteiten zoals screensharing en het maken van digitale aantekeningen. Het hangt er maar helemaal vanaf wat voor soort activiteiten u in een meetingroom wilt uitvoeren en wat uw uiteindelijke doel is. Maar dat de traditionele kantoormuur steeds verder afbrokkelt is een onontkoombaar gegeven."