 Vijf goed betaalde opkomende banen in 2017

Schaarste aan specifiek talent stuwt salarissen verder op - Hays publiceert een overzicht van goed betaalde opkomende banen in 2017, in de sectoren IT, Logistics & Supply Chain, Marketing & Sales, Engineering en Finance.



De war for talent laat haar effecten over de hele linie zien, waarbij hoge gemiddelde salarissen niet alleen te zien zijn bij technische functies, maar bij diverse specialismen. Deze vijf banen zijn groeiende vanwege externe factoren zoals schaarste aan talent, nieuwe technologieën en complexiteit van de functie.



1.Technische Manager Marketing & Sales

Op het gebied van Marketing & Sales zijn het met name salesprofessionals in de technische en/of industriële sector die erg goed verdienen met een gemiddeld jaarsalaris van 100.000 euro. Denk aan managers van de sales en operations afdeling, die verantwoordelijk zijn voor de bepaling van het beleid en de strategie, het behalen van salestargets en het zorgen voor de interne samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Deze professionals hebben doorgaans veel verantwoordelijkheid en een hoge werkdruk, waar een flink salaris tegenover staat. Overigens komen dit soort vacatures niet vaak voor, omdat het doorgaans posities zijn waar men langer blijft zitten.



2. Business Intelligence Manager

In de IT-sector is de Business Intelligence Manager een aan terrein winnende job, met een gemiddeld salaris van 80.000 euro per jaar. De invulling van deze functie verschilt per organisatie, maar in alle gevallen speelt deze persoon een onmisbare rol door het steeds toenemende belang van data binnen organisaties. Zeker door de toenemende schaarste zijn BI-managers die technische kennis en bedrijfskundige inzichten weten te combineren met de juiste people skills zeer in trek.



3. De Risk Model Validator

De (senior) Risk Model Validator is binnen de sector Finance een opvallende functie die steeds belangrijker zal worden naar mate de regulering vanuit de ECB en de DNB toeneemt. Hij of zij kan rekenen op een jaarsalaris vanaf 75.000 euro. Deze specialist - vaak gepositioneerd op groepsniveau binnen het onderdeel Risk Management - is direct betrokken bij het valideren, controleren en testen van alle risicomodellen. Vanwege de schaarste aan kandidaten, de scope van de werkzaamheden en de complexiteit van de functie is het salaris van de (senior) Risk Model Validator relatief hoog.



4. Procurement en Sourcing Specialist IT

In de sector Inkoop is het de Procurement en Sourcing Specialist IT die uitstekend verdient. Reken op een gemiddeld jaarsalaris vanaf 70.000 euro. Naast het zelfstandig uitvoeren van inkooptrajecten, waarbij de juiste leveranciers worden geselecteerd, adviseren deze specialisten ook het IT-management op het gebied van IT-inkoop. Daarnaast behoort het beheren en afsluiten van IT-(raam)contracten tot de verantwoordelijkheden van de Procurement en Sourcing Specialist IT. Er wordt geacteerd op het scheidsvlak van Procurement en IT, wat kandidaten voor deze functies schaars maakt.



5. Supply Chain Manager en Demand Planners

Supply Chain Managers in de sector Logistics & Supply Chain kunnen rekenen op een salaris tussen de 70.000 en 100.000 euro in 2017. Zogenaamde Demand Planners ontvangen gemiddeld 65.000 euro. Deze specialisten zorgen voor een zo accuraat mogelijk overzicht van producten/goederen die in de toekomst verkocht gaan worden door een onderneming. Deze functie vraagt om een zeldzaam grote mate van precisie, in combinatie met een sterk analytisch vermogen en goede communicatieve vaardigheden. Logischerwijs verdienen Demand Planners die een grotere regio bestrijken doorgaans een hoger salaris, waarbij ook de schaarste een belangrijke factor is.