 Tweeverdieners met kinderen profiteren het meest van fiscale veranderingen

Eenverdieners dupe van fiscale wijziging - Jan Modaal gaat er dit jaar amper op vooruit. Op de loonstrook ontvangt een werknemer met een bruto maandsalaris van 2.855 euro (modaal) slechts drie euro netto extra. Wie daar de verhoging van de zorgpremie met een tientje per maand vanaf trekt, duikt zelfs in de min..



Een en ander blijkt uit gegevens van ADP, zo schrijft DFT.



Minima

Voor de minima is er beter nieuws. Die gaan er met vijftien euro netto zowel procentueel als absoluut het meeste op vooruit. Twee keer modaal kan rekenen op een tientje maar houdt daar dus na aftrek van zorgkosten niets van over.



Tweeverdieners met kinderen

Tweeverdieners met kinderen zijn de grote profiteurs van de fiscale wijzigingen dit jaar. Dat komt vooral door de verhoging van de kinderopvangtoeslag. Ook kunnen zij rekenen op een extra korting, omdat het kabinet meer vrouwen wil stimuleren aan het werk te gaan. Het zorgt voor een flinke plus: honderden euro’s op jaarbasis.



Aanrechtsubsidie

Dat beeld kantelt bij traditionele gezinnen met één kostwinner. Zij gaan het afbouwen van de ’aanrechtsubsidie’ nu echt voelen. Sinds zes jaar wordt de fiscale korting die vrouwen thuis zou houden ieder jaar een stapje verlaagd. Dat merken stellen zonder kinderen net iets meer, omdat die de achteruitgang niet kunnen compenseren met een hogere kinderopvangtoeslag.



Hypotheekrenteaftrek

Wel kunnen veel huizenbezitters rekenen op een meevaller. Wie een jaarinkomen heeft tussen de 20.000 en 67.000 euro krijgt dit jaar iets meer hypotheekrenteaftrek.

Dit komt doordat de belastingtarieven in de tweede en derde schijf omhoog gaan van 40,4 naar 40,8 procent.

Dat kan op jaarbasis enkele tientjes schelen. Inkomens vanaf 67.000 euro moeten echter inleveren. Hun hypotheekrenteaftrek wordt met twee procentpunt beperkt.





Bron: De Financiële Telegraaf