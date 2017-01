 Recordomzet supermarkt week voor Kerst

Omzetgroei van 2,5 procent voor supermarkten in 2016 - In december 2016 (weken 49-52) steeg de supermarktomzet met 3,3 procent. Er werd een nieuwe Kerstpiek gerealiseerd in 2016. De gemiddelde weekomzet in de laatste twee weken van december 2016 steeg met 2,6 procent naar Euro 751 miljoen.



Dat blijkt uit cijfers van Gfk. De week vóór Kerst (wk 51) scoorde de hoogste omzet ooit met Euro 879 miljoen. De omzet in de Ná-Kerstweek (wk 52) bleef met Euro 624 miljoen iets achter bij de verwachting.

De supermarktomzet is in het jaar 2016 met 2,5 procent gestegen naar Euro 34,49 miljard (Euro 33,63 miljard in 2015). De omzet per kassabon steeg met 1,3 procent naar Euro 22,53 (Euro 22,23 in 2015). Het aantal uitgegeven kassabonnen in 2016 steeg met 1,2 procent.



Stijging supermarkt Q4 2016

Kijken we naar Q4 (wk 40-52) van 2016 dan zien we een stijging van de supermarktomzet van 3,3 procent naar Euro 8,81 miljard (Euro 8,52 miljard in Q4 2015). De omzet per kassabon steeg met 2,0 procent van Euro 22,57 (Q4 2015) naar Euro 23,02 (Q4 2016).



Verwachtingen 2017

Voor 2017 wordt een omzetgroei voor de supermarkten van 2,5 procent verwacht. Dit is gelijk aan de omzetgroei van 2016. Het aantal kassabonnen zal naar verwachting met 1,0 procent stijgen en de omzet per kassabon met 1,5 procent.