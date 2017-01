 Hoogbegaafdheid kan obstakel zijn in carrière

Dennis | | 6 - 01 - 2017 | 14 : 54 uur Ik denk dat het bij hoogbegaafden al eerder fout gaat.

Op de basisschool treedt al verveling op en ook meer moeite sociale contacten te maken (niet altijd overigens), maar dat alles werkt in de hand dat er later eventueel problemen gaan komen.



Maar zoals het artikel al benadrukt, bij goed 'gebruik' zeer waardevol op de werkvloer.

