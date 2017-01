 Vijf innovaties die uw leven binnen vijf jaar zullen veranderen

Technologie maakt onzichtbare zichtbaar - Binnen vijf jaar kunnen smartphones op basis van wat we zeggen of schrijven bepalen hoe onze mentale gezondheid ervoor staat. Dit is één van de technologietrends die IBM in de jaarlijkse ‘IBM 5 in 5’ onthult.



Dit jaar draaien de voorspellingen van IBM Research om technologieën die het onzichtbare in onze omgeving zichtbaar maken.Technologieën die nu al in de onderzoekslaboratoria van IBM ontwikkeld of getest worden, of voortvloeien uit markttrends en maatschappelijke ontwikkelingen.



AI kan op basis van onze woorden onze geestelijke gezondheid voorspellen

Is het mogelijk onze mentale gezondheid te voorspellen voordat de eerste zichtbare symptomen zich voordoen? Het antwoord kan liggen in onze taal; wat we zeggen en schrijven kan over vijf jaar worden gebruikt als indicator voor onze geestelijke gezondheid en ons lichamelijk welzijn. Cognitieve assistenten en sensoren in onze smartphones en andere apparaten kunnen "luisteren" om de mentale gezondheid te evalueren en waarschuwen zodra verslechtering of een terugval dreigt op te treden.



Dankzij hyperimaging en kunstmatige intelligentie krijgen we ‘superhero vision’

In de afgelopen honderd jaar hebben wetenschappers diverse instrumenten ontwikkeld om elektromagnetische golven te kunnen waarnemen, bijvoorbeeld om te kunnen controleren op voorwerpen onder onze kleding of gaatjes in onze tanden te ontdekken. Doordat deze sensoren steeds compacter en goedkoper worden, zullen ze binnen vijf jaar in auto’s geïntegreerd worden om door mist of regen heen te kijken en bestuurders te waarschuwen voor gevaarlijke wegsituaties. Ook maakt deze technologie het mogelijk om via de smartphone maaltijden te scannen zodat de voedingswaarden bekeken kunnen worden, of bepaald kan worden of het veilig is om te eten.



We zullen macroscopen en IoT gebruiken om de complexiteit van de aarde te begrijpen

Nadat we met succes zakelijke transacties en sociale interacties gedigitaliseerd hebben, zitten we nu middenin het proces om de fysieke wereld om ons heen te digitaliseren. De informatie die door microscopen, telescopen en alles daartussenin verzameld wordt, bevat echter zoveel complexe informatie dat dit al snel het menselijk begrip te boven gaat. Een zogeheten ‘macroscoop’

filtert de details en versterkt de dingen die met elkaar verbonden zijn, zodat de relatieve verhoudingen ook voor het menselijk brein behapbaar blijven. Met een dergelijke macroscoop kunnen we complexe problemen, zoals bijvoorbeeld het wereldwijde voedseltekort, te lijf te gaan. Door beschikbare data over het klimaat, bodemgesteldheid, waterpeil en gebruikte irrigatietechnieken, maar ook over het maatschappelijke en politieke *klimaat te aggregeren en analyseren, kunnen boeren in bepaalde continenten van inzichten voorzien worden die hen helpen de juiste gewassen te verbouwen, de plantlocaties te bepalen en de opbrengt optimaliseren terwijl kostbare watervoorraden behouden blijven.



Nanotechnologie laat ons weten dat we ziek worden voordat we de symptomen ervaren

Of het nu het signaleren van een ziekte is voordat we misselijk worden, of het melden wanneer we geen besmettelijke ziekte meer hebben: nieuwe technieken op het gebied van nanotechnologie kunnen kleine bio-deeltjes in onze lichaamsvloeistoffen analyseren waarmee een compleet gezondheidsbeeld van ieder individu bepaald kan worden. Binnen vijf jaar zullen dergelijke technologieën ons een seintje geven zodra er redenen zijn om even langs de dokter te gaan.



Sensoren helpen ons milieuverontreinigende stoffen te managen

Binnen vijf jaar kunnen goedkope methaansensoren ingezet worden rond opslagfaciliteiten, distributieleidingen en gaswinningsputten. Hiermee kunnen onzichtbare (methaan) gaslekken direct geïdentificeerd worden. Dergelijke technologieën zijn in staat om nauwkeurig de kwaliteit van ons milieu aan te duiden en te bewaken en zullen in de toekomst ook gebruikt worden om olieresten in water, fijnstof afkomstig van voertuigen en andere deeltjes in de lucht te detecteren.



Het volledige Engelstalige persbericht kunt u vinden op de website van IBM.