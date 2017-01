 Onbeperkt verlof werkt

Medewerkers bepalen zelf hoe lang ze vrij willen zijn - Werknemers die zelf mogen bepalen hoeveel vrije dagen ze opnemen, misbruiken dat vertrouwen niet. Dit is de belangrijkste conclusie van Bynder, dat begin 2016 de sprong waagde en als eerste Nederlandse bedrijf besloot om onbeperkt verlof aan te bieden.



Er werd gemiddeld meer verlof opgenomen en het ging Bynder voor de wind. Chris Hall, CEO en oprichter van Bynder: "De belangrijkste reden om onbeperkt verlof in te voeren was dat we wilden dat onze mensen voldoende rust zouden nemen. We wilden een duidelijk signaal afgeven, zodat niemand zich beperkt zou voelen. Daarom zijn we heel blij om te zien dat er afgelopen jaar gemiddeld ook daadwerkelijk meer vrije dagen zijn opgenomen."



Geen sprake van misbruik

Ook andere Nederlandse bedrijven zijn nieuwsgierig naar het beleid. Een van de meest gestelde vragen die ze bij Bynder krijgen is of er geen misbruik van de regeling wordt gemaakt. "Het mooie is dat je hier geen misbruik van kán maken," stelt Hall. "Het is precies onze bedoeling dat mensen meer vrij nemen en daar doen we dan ook zeker niet moeilijk over. In de praktijk zien we nu dat het allemaal zo’n vaart niet loopt, de uitschieters liggen rond een maand. Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid en denken ook in het bedrijfsbelang."



Eigen verantwoordelijkheid loont

Werknemers hebben een groot gevoel voor verantwoordelijkheid, aldus Hall. "En het loont om ze dan ook daadwerkelijk die verantwoordelijkheid te geven. Kijk naar Netflix, waar ze heel bewust hebben gezegd dat er geen officieel kledingbeleid is. Het is niet alsof mensen dan vervolgens naakt naar kantoor komen. Wij kunnen onze mensen met een gerust hard deze vrijheid geven. Iedereen is in staat om zijn gezonde verstand te gebruiken, blijkt in de praktijk. We willen dat iedereen zich goed voelt. We zullen hier dan ook zeker mee door gaan. En hopelijk volgen andere bedrijven ons voorbeeld."