 Tien tips om te weten wie u voor u hebt

Weet u wie u voor u hebt? - Mensenkennis is een van de onmisbare eigenschappen van managers en recruiters. Veel professionals gaan prat op hun mensenkennis. Maar hebben ze die ook echt, vroeg Express.be zich af?



Focussen op diploma’s, titels, sociale mediaprofielen en andere extrinsieke gegevens kunnen u een idee geven, maar nooit een genuanceerd beeld schetsen van wie iemand echt is.

Anthony K. Tjan publiceert daarom op zijn HBR-blog deze lijst van tien vragen. De antwoorden op die vragen zetten u op het goede pad om iemand werkelijk te leren kennen en helpen u vervolgens in te schatten of deze persoon past binnen uw organisatie bedrijf.



1. Hoe verhoudt de tijd die iemand praat zich tot de tijd die hij luistert?

U wilt een zelfverzekerd persoon die niet bang is om zijn mening te geven, maar als dat zelfvertrouwen doorslaat in arrogantie moet u zich afvragen of dit wel de persoon is die u zoekt.



2. Is het een energiegever of –vreter?

Sommige mensen verspreiden alleen maar negatieve energie. Anderen hebben een aura van positiviteit en optimisme om zich heen. Die laatsten zijn geboren charismatische leiders.



3. Is het iemand die ageert of reageert?

Voor de meeste functies wilt u iemand die initiatief neemt en problemen oplost, niet iemand die direct in de verdediging gaat.



4. Is het een authentiek iemand of een slijmbal?

Mensen die te hard hun best doen om indruk te maken of u te vleien vormen meestal geen goede collega’s of werknemers.



5. Met wat voor mensen gaat hij om?

Een goede tip om een kandidaat voor een belangrijke positie beter te leren kennen is om wat tijd door te brengen met zijn partner of beste vriend.



6. Hoe behandelt deze persoon mensen die hij niet kent?

Is hij open en vriendelijk tegenover taxichauffeurs en obers of gedraagt hij zich eerder arrogant en onbeschoft?



7. Welke tegenslagen heeft hij moeten verwerken in het verleden?

Mensen die moeilijke periodes achter de rug hebben, zijn meestal volhardend en gedreven.



8. Welke boeken leest hij?

Lezen geeft mensen diepgang en stelt hen bloot aan nieuwe ideeën en perspectieven. Het is een signaal van intellectuele nieuwsgierigheid.



9. Zou u het erg vinden om samen met hem een lange autorit te maken?

Het antwoord op deze vraag zegt veel over wat u écht over deze persoon denkt.



10. Is deze persoon zelfbewust?

Volgens Tjan is het belangrijkste element van leiderschap zelfbewustzijn. Weet deze persoon wat zijn sterktes en zwaktes zijn? Is hij bereid om bij te leren en actie te ondernemen op basis van die zelfkennis? Deze vraag is veel moeilijker dan de voorgaande, maar is misschien de belangrijkste.

Bron: Express.be