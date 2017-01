 Zakelijke gebruiksvoorwaarden mobiele devices: verplichte kost voor bedrijven

Privé device steeds vaker zakelijk gebruikt en vice versa - Een zakelijke smartphone wordt door werknemers al snel als persoonlijk bezit beschouwd. Dat is niet zo vreemd volgens Su Kent, Product Marketing Manager bij Snow Software, want privé en zakelijk loopt steeds meer door elkaar.



Hierdoor wordt een professionele smartphone of tablet op een vrij ontspannen manier gebruikt. "Dit gedrag kan onbewust leiden tot security-overtredingen en consequenties voor de benodigde licenties," aldus Kent. "Het is aan werkgevers om gebruiksvoorwaarden op te stellen waar werknemers zich aan moeten houden. Alleen zo kunnen gevoelige data worden beschermd en onverwachte kosten voorkomen. Een Enterprise Mobility Management-oplossing biedt uitkomst."



Lees de rest van het artikel op Brisk Magazine.



Bron: Brisk Magazine