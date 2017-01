 Autoverkoop 2016 conform prognose

382.825 auto's verkocht in 2016 - Het aantal registraties van nieuwe personenauto's in Nederland is in 2016 uitgekomen op 382.825 exemplaren, zo blijkt uit de officiële cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC | Centraal Bureau Mobiliteit Informatie.



Voornamelijk als gevolg van de enorme piek eind vorig jaar is dat 14,7 procent minder dan in 2015, maar conform de prognose van 380.000 stuks die beide brancheorganisaties eerder afgaven. Voor 2017 verwachten RAI Vereniging en BOVAG dat er 415.000 nieuwe personenauto's worden geregistreerd.



Twee bijtellingstarieven

Afgelopen maand stokte het aantal registraties bij 35.723 en dat is 48,1 procent minder dan in december 2015. Voor zakelijke auto's die vanaf 1 januari 2017 worden geregistreerd gelden nog maar twee bijtellingstarieven, namelijk vier procent voor volledig elektrische auto's en 22 procent voor alle andere. In 2016 was er nog sprake van een apart tarief van vijftien procent voor auto's met een maximale CO2-uitstoot van 50 gram per kilometer (oftewel de plug-in hybrides) en dat leidde de afgelopen maanden tot een bescheiden extra toeloop op deze modellen. Anderzijds was er juist sprake van uitgestelde aankoop door zakelijke rijders met betrekking tot de auto's die in 2016 nog in het hoogste tarief van 25 procent bijtelling vielen, maar waar na 1 januari 2017 -net als op alle andere modellen- 22 procent op van toepassing is. BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat de Nederlandse automarkt vanaf 2017 in rustiger vaarwater terecht komt, aangezien er geen ingrijpende fiscale wijzigingen meer op stapel staan voor de komende jaren. Daarmee komt er een eind aan de jarenlange marktverstoring, waarbij voornamelijk de bijtellingsregels bepaalden welke merken en modellen succesvol waren.



Fiscale bijtelling

In december 2015 bedroeg het aantal nieuwe personenauto's een recordaantal van bijna 70.000, meer dan ooit tevoren in de laatste maand van het jaar. Dat betrof toen voornamelijk diesels en plug-in hybrides, waarvoor destijds nog voor zakelijke rijders een aantrekkelijke fiscale bijtelling van veertien en zeven procent gold, gedurende maximaal vijf jaar. Veel van deze auto's werden echter pas in de loop van 2016 uitgeleverd aan eindgebruikers, hetgeen z'n weerslag heeft gehad op de statistieken. Daarnaast is de import van gebruikte auto's in 2016 toegenomen tot circa 160.000 stuks, waarvan ongeveer een derde twee jaar of jonger was. Het jaartotaal is het laagste sinds 1969, toen er bijna 350.000 nieuwe personenauto's werden verkocht.



De bestverkochte merken in 2016 waren:

1. Volkswagen 43.819 stuks (marktaandeel 11,4 procent)

2. Renault 35.037 (9,2 procent)

3. Opel 32.500 (8,5 procent)

4. Peugeot 28.130 (7,3 procent)

5. Ford 21.365 (5,6 procent)



De bestverkochte modellen in 2016 waren:

1. Volkswagen Golf (inclusief Sportsvan) 12.432 stuks (marktaandeel 3,2 procent)

2. Renault Clio 10.730 (2,8 procent)

3. Volkswagen Polo 9.945 (2,6 procent)

4. Opel Astra 9.893 (2,6 procent)

5. Volkswagen UP! 8.638 (2,3 procent)