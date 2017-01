 Nieuwe baan is geliefde nieuwjaarswens

Van baan wisselen heeft altijd gevolgen voor pensioenopbouw - Een derde van de Nederlanders met een betaalde baan verandert in 2017 van baan of denkt hierover na. Van de mensen die de intentie hebben om van baan te wisselen, wil bijna 25 procent ZZP'er of ondernemer worden.



Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.100 werkende Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van BeFrank.

Hoewel een nieuwe baan voor een deel van werkend Nederland een geliefde nieuwjaarswens is, vermoedt ruim 55 procent van de mensen zijn of haar huidige baan volgend jaar te behouden. Voor meer dan de helft van degenen die van baan denkt te veranderen, maakt het niet uit of dat een baan is in een andere branche. Vaak is de zekerheid van een vaste baan het argument om te blijven zitten, maar door verbeterde economische tijden in Nederland komen werknemers weer in beweging.



Bij wisselen van baan liever in loondienst dan zelfstandig

Het merendeel van de mensen die concrete plannen heeft om van baan te wisselen wil in loondienst blijven werken (63 procent). Ruim 23 procent wil als ZZP'er/ondernemer aan de slag. Het gaat dan vooral om mannen onder de 40 jaar die nadenken over een toekomst als ZZP'er of ondernemer. Na deze leeftijd daalt de interesse om een eigen bedrijf te starten aanzienlijk. Ook voor vrouwen blijkt deze optie minder interessant.



Consequenties pensioenopbouw

"Van baan wisselen heeft altijd consequenties voor uw pensioenopbouw. Het is ook een goed moment om weer eens te kijken hoe uw pensioen ervoor staat," zegt Marianne de Boer, directeur van BeFrank. "Bij de keuze om als zelfstandige aan de slag te gaan heeft de verandering een nog grotere impact. Vooralsnog kunt u als ZZP'er zelf bepalen of u pensioen opbouwt of niet. In de praktijk kiezen weinig zelfstandigen daarvoor en lopen zij risico op financiële problemen later. Daarom zien wij graag een pensioenplicht voor alle Nederlanders zodat iedereen straks pensioen opbouwt.''