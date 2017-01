 Garantie op laptops is 'beroerd'

Garantie op laptops vaak onder de maat - De aanschaf van een laptop is voor veel consumenten een behoorlijke uitgave. Voor een beetje laptop met veel opslagruimte en werkgeheugen betaalt u al snel 500 euro. Certimark heeft de garantievoorwaarden van alle belangrijke spelers op de markt onderzocht.



De garantie blijkt in de meeste gevallen ver onder de maat. De garantie op bijvoorbeeld een dure Apple Macbook (vaak ruim boven de duizend euro) scoort slecht een één ster garantiekeurmerk.



Verwachting: twee jaar garantie

Uit onderzoek onder consumenten blijkt dat zij minimaal twee jaar garantie verwachten. Maar volgens de gebruiksduurverwachting UNETO- VNI of de levensduurlijst van de Consumentenbond blijkt dat er veel meer verwacht mag worden van de levensduur van een laptop. Een langere garantietermijn op laptops ligt in lijn der verwachting. In de praktijk wordt vaak twee jaar garantie gegeven, bij Apple slechts één jaar. In het geval van een defect verwacht de consument dat het euvel binnen zeven dagen wordt opgelost. Lukt dat niet dan verwacht men een leenproduct.



Afwijzing garantieclaims

De drie sterren garantiekeurmerken zijn uitsluitend uitgedeeld aan merken die geen garantiebepalingen hebben opgenomen die sterk tegen de wet ingaan. Desalniettemin is er uiteraard veel ruimte voor verbetering. Een bijkomende vraag is of een juridisch dichtgetimmerd garantievoorwaardendocument hetgeen is dat klantgerichtheid in de weg staat.

Bijna de helft van de merken scoort een matig of slecht garantiekeurmerk. Deze merken zoeken de rand als het gaat om het consumentenrecht. Er zijn zelfs garantieverleners die zich middels hun papieren of digitaal verkrijgbare garantievoorwaarden niet volledig aan de wetgeving houden. Iets dat hen in staat stelt om zelfs rechtvaardige garantieclaims af te wijzen. Uitsluitingen zoals ‘garantie is niet overdraagbaar op een volgende eigenaar, geen garantie op schade, indien de klant niet voldoet aan zijn/haar financiële verplichtingen’ zijn hier voorbeelden van.



XMG de beste, Apple slechts een ster, Dell buiten top tien

Geen van de merken haalt een vijfsterren keurmerk. XMG is met vier sterren de beste gevolgd door Acer, zij scoren drie-sterren maar zitten dicht tegen het vier-sterren niveau aan. Zij worden gevolgd door Packard Bell en HP. Echter vanaf plaats zeven staat een twee-sterren keurmerk voor Lenovo gevolgd door merken als Apple en Toshiba met slechts één ster. Het merk Dell valt zelfs nog buiten de top tien.