 Geen blind vertrouwen meer in de woningmarkt

Omstandigheden om huis te kopen minder gunstig - De optimistische stemming van kopers en verkopers op de woningmarkt is over zijn hoogtepunt heen. Na bijna vier jaar van onafgebroken stijgingen maakt het consumentenvertrouwen in december een duikeling.



De Eigen Huis Marktindicator daalt met vier punten van waarde 121 naar 117. Sinds begin van de metingen (in 2004) kwam het maar drie keer eerder voor dat de graadmeter voor de woningmarkt in een maand tijd zo sterk terugliep.



Rente stijgt, aanbod krimpt

De Nederlandse bevolking beoordeelt omstandigheden om nu een huis te kopen nu minder gunstig dan in de afgelopen maanden. Dit is het gevolg van een oplopende hypotheekrente en een daling van het woningaanbod. Hierdoor is 37 procent van mening dat woningen slechter betaalbaar worden. In januari van dit jaar dacht nog maar negentien procent er zo over.

Op de vraag of het nu een gunstige of een ongunstige tijd is om een huis te kopen, antwoordt iets meer de helft van de bevolking (51 procent) dat de tijd daarvoor toch nog relatief gunstig is. Maar ook hier de trend dalend, medio 2016 dacht nog 60 procent daar zo over.



Koopmogelijkheden nemen af

Een daling van de Eigen Huis Marktindicator betekent ook dat de groei van het aantal kooptransacties zal afnemen en mogelijk zelfs gaat dalen. De rentestand is voor veel huizenkopers belangrijk voor de betaalbaarheid van een eerste of andere woning. In december verwacht maar liefst 41 procent van de Nederlanders dat de hypotheekrente de komende twaalf maanden zal stijgen. Een maand geleden was dat nog 26 procent. Een hoger renteniveau en de jaarlijks aangescherpte hypotheeknormen hebben een negatief effect op de koopmogelijkheden van huizenzoekers.