 Is uw wagenpark op orde voor 2017?

Beheer uw wagenpark ook in 2017 effectief en efficiënt - Het wagenpark van Nederlandse organisaties is het afgelopen decennium sterk veranderd. Zo worden medewerkers veel meer gestimuleerd om thuis te werken waardoor minder kilometers voor woon-werkverkeer gemaakt hoeven te worden.



Ook was er door de economische crises sprake van minder vaste dienstverbanden (waar een leaseauto eerder vast onderdeel was van de arbeidsvoorwaarden) en werd de flexibele schil juist vergroot. Wanneer er wel gekozen werd voor een leaseauto, speelden de (overigens steeds wijzigende) bijtellingsregels voor vooral ‘zuinige’ en ‘groene’ auto’s een grote rol. Ook wordt het steeds populairder om medewerkers in plaats van een leaseauto een mobiliteitskaart of -budget te geven, zodat zij zelf kunnen kiezen of ze gebruik maken van auto, trein, bus, tram of metro.



Bron: Brisk Magazine