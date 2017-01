 Kees Verhoeven is IT-politicus van het jaar 2016

Verhoeven wordt geroemd om zijn visie op digitalisering en cybersercurity - De D66-parlementariër Kees Verhoeven is uitgeroepen tot IT-politicus van het Jaar 2016. De verkiezing is ingesteld door AG Connect, het platform voor IT-professionals waarin onder meer AutomatiseringGids, Informatie en IT Infra afgelopen jaar zijn opgegaan.



Verhoeven kwam overtuigend als winnaar naar voren bij een consultatie van een groot aantal bedrijven in de branche en de brancheverenigingen. Bij de uitreiking door adjunct-hoofdredacteur Jelle Wijkstra toonde Verhoeven zich verheugd: "Ik ben zeer blij met de titel 'IT-politicus van het jaar 2016' van AG Connect. Ik vind het erg belangrijk dat er in het kabinetsbeleid meer aandacht komt voor digitalisering en cybersecurity. Deze toekenning is een extra stimulans om de problematiek op de agenda van de bewindslieden te krijgen."

Branchevereniging Nederland ICT roemt Verhoeven om het feit dat hij als drijvende kracht achter de techvisie van D66 ook de eerste samenhangende visie van een politieke partij op de ontwikkeling van de digitale economie wist te realiseren. "Hij kijkt daarmee een stuk verder vooruit dan de meeste van zijn collega's."



Mogelijkheden ICT

FastFlex waardeert vooral dat Verhoeven "zich zeer sterk maakt voor de mogelijkheden van ICT en internet binnen Nederland. Hij vindt dat deze veel beter benut moeten worden dan tot dusver gebeurt. Daarnaast is hij, samen met Pieter Omtzigt van het CDA, een van de weinige politici die zich het afgelopen jaar hard gemaakt heeft voor de positie van de zelfstandige professional op de arbeidsmarkt," zegt business development-verantwoordelijke Niels Huismans.



Inzicht in Cybersecurity

Ook de inspanningen van Verhoeven op het gebied van IT-beveiliging worden zeer op prijs gesteld. Erik Remmelzwaal, CEO van IT-beveiliger DearBytes is zeer te spreken over zijn aandeel in de discussie rondom de wet Computercriminaliteit III door een amendement in te dienen dat het gebruik van kwetsbaarheden in software verbiedt. "Hij voert een eenzame strijd om andere Kamerleden enigszins te laten begrijpen waar ze in dit geval over stemmen. Het is nog niet voorbij, maar zijn energie en inzicht zijn absoluut te prijzen." Martijn van Lom, general manager van Kaspersky Lab Benelux is ook zeer te spreken over zijn betoog rondom de hackwet. "De zorgen die hij uit, zijn voor mij een voorbeeld. Dit zouden meer politici moeten ondersteunen!"

Wim van Campen, VP Intel Security, wijst op het voorstel van Verhoeven om een keurmerk in te voeren voor IoT-apparaten "Zoals uit de recente DDoS-aanval op Dyn is gebleken, kunnen slecht beveiligde IoT-apparaten nu relatief makkelijk worden misbruikt om ervoor te zorgen dat digitale diensten onbereikbaar worden. Daar moet iets aan gedaan worden en met dit plan is Verhoeven op de juiste weg."



Kees Verhoeven

Kees Verhoeven (40) is sinds 2010 namens D66 lid van de Tweede Kamer. Daarvoor was hij directeur van MKB-Amsterdam en regiodirecteur Noord-Holland bij MKB Nederland. Hij houdt zich als Tweede Kamerlid naast ICT bezig met economische zaken, Europese Zaken, media, justitie en auteursrecht. Hij bracht in 2016 de D66 TECHVISIE uit over de impact van technologie op de samenleving en in het najaar de initiatiefnota ‘Het Internet der Dingen: maak apparaten veilig!’ over beveiliging van apparaten die verbonden zijn met het Internet.