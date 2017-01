 Hot or not 2017

De blik gaat van buiten naar binnen in 2017 - Markt- & trendonderzoekers Klaus van den Berg en Evelien Dieleman hebben de Hot-Not 2017 gelanceerd. Voor dit jaar voorzien zij een radicale identiteitswisseling van de oude passieve consument die aan de zijlijn blijft toekijken naar de nieuwe actieve burger die het heft in eigen handen neemt.



Van den Berg: "2016 was een heftig, maar ook leerzaam jaar. De blik van Nederlanders en Europeanen gaat van buiten naar binnen bewegen. De extraverte focus op de negatieve buitenwereld van anderen gaat plaatsmaken voor een meer introverte belangstelling voor de positieve binnenwereld van uzelf. It’s the inside that really counts."



Ware ik

Dieleman: "In 2016 is de zoektocht naar de ware ik in gang gezet. Niet alleen mensen, maar ook organisaties en overheden gaan met de billen bloot. We verwachten meer eerlijkheid wat zich vertaalt in actief deelnemen in plaats van toekijken vanaf de zijlijn. Dat zal in 2017 nog meer zichtbaar worden."



HOT - NOT 2017



Black Friday - Casual Friday



Onderaf - Bovenaf



Ethische piraten - Moraalridders



Circulaire economie - Disruptieve economie



Verkiezingsuitslagen - Opiniepeilingen



Privacy - Selfie



Vluchtelingen - Expats



Consumer mode - Producer mode



Binnenland - Buitenland



Soberistas - Fashionistas



Ervaringsdeskundigen - De kletsende klasse



Bewoners – Toeristen



Diepgang - Oppervlakkigheid



Intelligence Augmentation (IA) - Artificial Intelligence (AI)



Professionele gamers – Iedereen is een vlogger



Vegan - Biologisch



Buurderij – Snackbar



Safe zones - Ontgroening



Desem dude – Quinoa meisje



On-demand - Abonnement



Engagement - Commentaar



Basisinkomen - Belastingparadijs



Protestborden - Reclameborden



Spraakopdracht - Spellingscontrole



Geheimen - Transparantie



Leon Naturally Fastfood - McDonalds



Glazen Klif - Glazen plafond



Hackers - IT-ers



Signal - Whatsapp



Sociale balans - Gentrificatie



Online discounters - Flagship stores



Fitgirl - Fotomodel



Data reclaim - Big data



Loonsverhoging - Loonmatiging



Yoost – Joop



Bots - Apps



Burgers - Consumenten



Mono stores – Concept stores



Lokale keuken - Exotische keuken



Collectief - Individueel



Robots - Drones



Geld is tijd - Tijd is geld



Wakker Dier – Plofkip