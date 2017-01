 Hoeveel fooi geven Nederlanders in de taxi?

Fooien verschillen fors per provincie - Nederlandse reizigers geven gemiddeld 5,30 euro fooi aan taxichauffeurs bij een rit van of naar een Nederlandse luchthaven. Dit blijkt uit een onderzoek van Taxi2Airport, dat in het derde kwartaal van 2016 werd gedaan.



In totaal werden 1.200 ritten geanalyseerd. Uit deze analyse werd een selectie gemaakt van gelijkwaardige taxiritten (op basis van afstanden) en gelijke aantallen ritten per luchthaven. Hieruit is gebleken dat Nederlandse reizigers gemiddeld 5,30 fooi geven bij een gemiddelde ritprijs van 88,60.



Provinciale verschillen

Opvallend zijn de duidelijke provinciale verschillen. Zo geven reizigers uit Zeeland gemiddeld de meeste fooi (9,07). Ook Friezen en Noord-Brabanders geven betrekkelijk veel fooi. Reizigers uit Friesland geven gemiddeld 8,78 uit en Noord-Brabanders houden het op iets meer dan acht euro (8,03).

Taxichauffeurs uit Zuid-Holland en Utrecht ontvingen de minste fooi. In Zuid-Holland wordt gemiddeld 2,87 aan fooi uitgegeven. Utrechters houden hun hand het meest op de knip; met een gemiddelde fooi van 1,75.



Benieuwd naar de fooien uw provincie? Op de website van Taxi2Airport kunt u alle onderzoeksresultaten terugvinden.