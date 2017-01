 Consument kiest steeds vaker voor gezond

Forse omzetstijging gezonde producten - Gezonder eten staat ook dit jaar weer op de eerste plaats van goede voornemens voor het komend jaar. Dat blijkt uit diverse onderzoeken die afgelopen week gepubliceerd werden.



In het voorjaar 2016 gaf bijna 87 procent van de klanten van PLUS aan met gezonde voeding bezig te zijn en meer dan de helft wilde ook gezonder gaan eten. De belangrijkste voornemens waren: meer water drinken en meer groente en fruit eten. Beide zaken zijn niet alleen bij voornemens gebleven, zo blijkt uit de omzetcijfers van verschillende producten.



Forse verschuiving in het frisdrankschap

In het frisdrankschap heeft een belangrijke verandering plaatsgevonden. Daar waar consumenten voorheen vooral suikerhoudende frisdranken en sap kochten, zijn nu de waters – al dan niet met een smaakje – volop in trek. Deze productcategorie heeft in 2016 een stijging laten zien van maar liefst achttien procent. Dit ging met name ten koste van de sappen; deze lieten juist een daling in omzet zien.



Groente en fruit beginnen aan een opmars

Steeds meer klanten kopen meer groente. In Nederland is twee procent meer groente verkocht (bron: GFHuis). De categorie planklaar groeit nog harder. Klanten kopen meer groente en dat is goed, want de norm van 250 gram groente per dag wordt nog lang niet altijd gehaald. Vooral maaltijdsalades lieten een flinke groei zien. Consumenten willen best groente eten, maar dan moet het wel gemakkelijk en ook bijzonder zijn.



Gezond eten gemakkelijker maken

De consument wil best gezonder kiezen, maar dan moet het wel gemakkelijk zijn. Daarom zijn tal van producten verbeterd in samenstelling; de hoeveelheid zout en suiker in bijvoorbeeld ontbijtgranen, vruchtendranken, sauzen en soepen is flink verlaagd. Ook komen er steeds meer producten op het schap die passen binnen de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Zo worden binnenkort diverse soorten peulvruchten uit de diepvries en kindertoetjes toegevoegd.



Gezond blijft de trend

Ook voor 2017 zal gezond eten voor veel consumenten een belangrijk aandachtspunt zijn.

Bijzondere aandacht zal in 2017 uitgaan naar kinderen: hoe kunnen we die leren om gezond te eten? Het stoppen met kindermarketing voor ongezonde producten was een eerste stap, het promoten van gezonder eten zal de volgende zijn.