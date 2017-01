 Gebrek doorgroeimogelijkheden grootste reden van ontslag

Investeert uw organisatie genoeg in de toekomst van de werknemers? - Het ontbreken van doorgroeimogelijkheden (33 procent) is volgens mkb-professionals de belangrijkste reden dat medewerkers uit dienst gaan, naast pensionering. Tegelijkertijd geeft slechts zestien procent aan te willen investeren in doorgroeimogelijkheden en het toekomstperspectief van medewerkers.



Binnen het MKB ligt de nadruk namelijk meer op persoonlijke ontwikkeling in de vorm van opleidingen, training en coaching (53 procent) en arbeidsvoorwaarden (48 procent). Deze gegevens blijken uit de jaarlijkse MKB Marktmonitor van Unique in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction onder 1.559 mkb’ers.



Personele uitdaging

Aan de mkb-professionals is ook gevraagd waar hun grootste personele uitdaging ligt dit jaar. Het vinden van kwalitatief goede medewerkers (49 procent) blijkt voor de meeste mkb’ers bovenaan de lijst te staan. Op de voet gevolgd door de borging van kennis en kunde binnen de organisatie (45 procent). Op de derde plek staat de medewerkerstevredenheid (30 procent).



Uitdaging en waardering

Loes Dingemans, algemeen directeur bij Unique: "Wanneer we aan ontwikkeling denken, wordt vaak aan opleidingen en training gedacht, maar doorgroeien is ook een vorm van ontwikkeling voor medewerkers. Op een bepaald punt in een carrière ontbreekt de uitdaging van een functie. Het is dan de taak van de werkgever om medewerkers te blijven prikkelen. Daag werknemers uit door meer waardering te tonen, verantwoordelijkheid en vooral vertrouwen te geven. Alleen dan weet u als organisatie, dat u er alles aan gedaan hebt om iedere medewerker vooruit te helpen."