 Meer productiviteit topprioriteit binnen vitaliteitsprogramma’s

Gezonde en productieve medewerkers vormen de levenslijn van een bedrijf - Werkgevers die hun onderneming tot bloei willen brengen, moeten de focus van hun vitaliteitsprogramma’s voor werknemers richten op het verhogen van de productiviteit van het personeel.



Dat is een van de belangrijkste conclusies van de 2016-editie van het onderzoek ‘Working Well: A Global Survey of Workforce Wellbeing Strategies’ van Xerox HR Services. Het verbeteren van de productiviteit, dat in 2014 nog de vierde plaats in beslag nam, vormt dit jaar de belangrijkste doelstelling van de deelnemende bedrijven. Het bevorderen van de betrokkenheid van werknemers en het werven en behouden van personeel vormen een lagere prioriteit.



Gezonde medewerkers

Gezonde en productieve medewerkers vormen de levenslijn van een bedrijf. In het verleden was het idee dat gezonde medewerkers ook productieve werknemers zijn, grotendeels gebaseerd op theoretische aannames. Maar met de beschikbaarheid van data en mogelijkheden voor gegevensanalyse blijkt meer tastbaar bewijs te zijn voor de return on investment op vitaliteitsprogramma’s.



Vitaliteit en productiviteit

Het direct in verband brengen van vitaliteit met productiviteit is het resultaat van een ontwikkelingsproces," zegt Philia Swam, manager Health, Wellness & Group Benefits bij LafargeHolcim. "In een vroegtijdig stadium van ons welzijnsinitiatief benaderden we het verbeteringsproces geheel vanuit een gezondheidsperspectief. Hierdoor nam de deelname aan ons preventieve zorgprogramma gestaag toe. We zien nu al verbeteringen van de productiviteitscijfers, zoals een vermindering van het aantal verzuimdagen."



Over het onderzoek

In het kader van het tweejaarlijkse onderzoek Working Well: A Global Survey of Workforce Wellbeing Strategies verzamelde Xerox HR Services gegevens van 428 organisaties in 33 landen. Deze hadden betrekking op diverse wereldwijde vitaliteitsvraagstukken, zoals de bedrijfsstrategie en –doelstellingen, het financiële welzijn, de communicatie, de bedrijfscultuur en de effectiviteit van vitaliteitsprogramma’s. Het onderzoek werd in augustus 2016 afgerond.