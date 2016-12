 Mannen wagen vaker gokje met zorgverzekering

Vrouwen spelen liever wat meer op zeker - Mannen durven vaker een gokje te nemen met hun zorgverzekering dan vrouwen: ze sluiten minder aanvullende polissen af en kiezen veel vaker voor een maximaal eigen risico van 885 euro.



Dit concludeert Pricewise.nl op basis van eigen data van 2015 en het lopende overstapseizoen 2016.



Hoog eigen risico

Van de mannen koos vorig jaar 28 procent voor 885 euro eigen risico, van de vrouwen zeventien procent.Het lijkt erop dat die percentages deze keer veel lager uitpakken. Tot nog toe koos slechts twintig procent van de mannen voor 885 euro en veertien procent van de vrouwen. Het gemiddelde van de mannen en vrouwen die het hoogste eigen risico aanvinkten bedroeg in de voorbije overstapperiode (2015/2016) 23 procent, nu staat de teller bij Pricewise op 17,5 procent.



Vrouwen meer aanvullend verzekerd

Vrouwen kozen naast hun verplichte basisverzekering vorig jaar meer aanvullende verzekeringen dan mannen. Mannen sloten gemiddeld 1,6 extra dekkingen af, tegen vrouwen gemiddeld 1,9.



Alternatieve geneeswijzen

Het verschil onder extra vergoedingen is het grootst bij alternatieve geneeswijzen. Die module werd door acht procent van de mannelijke klanten afgesloten en twee keer meer (zestien procent) door vrouwelijke klanten. Onder andere dekkingen is het onderscheid minder substantieel. Bijvoorbeeld bij tandarts (58/62 procent), bij fysio (46/48 procent) en bij brillen/contactlenzen (dertien/zestien procent). Alleen (extra) medische hulp buitenland werd meer door mannen aangevinkt: 25 tegen twintig procent. Wat dit betreft hebben de vrouwen het gelijk een beetje aan hun kant. Een goede reisverzekering inclusief medische kosten dekt namelijk meestal meer dan die aanvullende verzekering.



Voorzichtige keuze

De wat voorzichtige taxatie onder vrouwen is volgens Pricewise-directeur Hans de Kok vooral een kwestie van ‘persoonlijkheid’. "In bijvoorbeeld ondernemerskringen is alom bekend dat mannen meer risico’s nemen en – als dat misgaat – meestal in een laat stadium om hulp vragen. Vrouwen zijn meestal wat meer calculerend, risico-avers, en trekken eerder aan de bel als zich problemen aandienen. Volgens mij heeft dat wel een beetje te maken met ego," aldus De Kok.



Oververzekerd

Nederlanders staan alom te boek als een zwaar oververzekerd volkje. "Er is wel eens geopperd dat wij ons het liefst ook nog tegen rampen zouden verzekeren. Op basis van onze data kunt u echter niet één op één stellen dat vrouwen oververzekerd zijn en mannen onderverzekerd. Maar in het algemeen vinden wij het wel lekker om ons tegen onverwacht onheil in te dekken. Ook als we dat misschien beter uit eigen zak kunnen betalen, zoals de tandarts," aldus de Kok.



Tandartspolis op één

In de leeftijd van 65-plus zijn tandartsverzekeringen impopulair. Gemeten over alle leeftijdscategorieën is de tandartspolis niettemin met afstand de populairste aanvullende verzekering. En met name die met een vergoeding van 250 euro per jaar met 100 procent dekking. Hoewel de tandartsdekking te boek staat als een sigaar uit eigen doos sloot toch ruim 60 procent van de klanten er eentje af.

Op de tweede stek prijkt met afgerond 47 procent extra fysiotherapie. Medische hulp in het buitenland staat met bijna 23 procent ook nog op het ereschavot.



Achterhoede

Na de top drie komt brillen/contactlenzen op plek vier, met een aandeel van veertien procent. Positie nummer vijf wordt bezet door alternatieve geneeswijzen met een kleine twaalf procent.

De achterhoede ziet er als volgt uit:

6. Vergoeding eigen bijdrage GVS, 3,3 procent

7. Orthodontie tot 18 jaar, 3,0 procent

8. Anticonceptie, 3,0 procent

9. Kraamzorg, 2,1 procent

10. Orthodontie vanaf 18 jaar, 1,8 procent

11. Ziekenhuisbevalling, 1,7 procent

12. Sterilisatie, 0,6 procent

13. Gehoorapparaten, 0,1 procent



Gemiddeld: 1,71 aanvullend

Volgens berekeningen van Pricewise heeft de Nederlander gemiddeld 1,71 aanvullende zorgverzekeringen. De provincie Limburg staan aan kop met 1,84 aanvullende verzekeringen, gevolgd door Flevoland (1,81) en Overijssel (1,76). Groningen staat onderaan met 1,55 aanvullende verzekeringen per bewoner.