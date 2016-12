 Financiële sector is koploper elektrisch rijden

Zes procent van de financials rijdt elektrisch - Uit onderzoek van ALD Automotive blijkt dat de financiële sector en consultancy vooroplopen wat betreft elektrisch rijden. Dit blijkt uit een analyse van het gebruik en kenmerken van 14.000 leasevoertuigen in Nederland.



Per branche is onder andere de gemiddelde consumentenprijs, CO2-uitstoot, verbruik en populairste modellen en merken in kaart gebracht. Zes procent van de leaseauto's van financiële instellingen is elektrisch.



Volledig elektrische auto's

Uit cijfers van de RVO blijkt dat het landelijk percentage van volledig elektrische auto's en bestelbusjes eind 2015 ligt op 0,12 procent. Naar verwachting is dit percentage in 2016 iets hoger. De financiële sector zit met zes procent dus flink boven dit gemiddelde. De branches consultancy (vier procent) en IT (drie procent) staan respectievelijk op de tweede en derde plek. Elektrisch rijden is binnen de makelaardij, landbouw en visserij en bij zakelijke dienstverleners het minst populair.



IT-sector op nummer één milieuvriendelijk rijden

Naast dat de financiële sector vooroploopt wat betreft elektrisch rijden, rijdt de branche ook zeer zuinig en milieuvriendelijk. Met een verbruik van 3,8 liter per 100 kilometer rijden zij gemiddeld het zuinigst vergeleken met de andere branches. De IT-sector staat op nummer één als "groenst" rijdende sector, zij stoten gemiddeld 100,5 gram CO2 uit per kilometer.



Makelaardij scoort slecht op zuinig en groen rijden

De makelaardij scoort het minst op zuinig en milieuvriendelijk rijden. Vergeleken met de nummer één stoten de leaseauto's binnen deze sector gemiddeld bijna 1,5 keer meer CO2 uit per kilometer, namelijk 149,5 gram CO2 per kilometer.



Top vijf groenst rijdende branches



1. IT (100,5 gr/km)

2. Financieel (101 gr/km)

3. Zakelijke dienstverleners (103,3 gr/km)

4. Communicatie (105,1 gr/km)

5. Consultancy (105,7 gr/km)



Financials rijden de duurste auto's

Uit het onderzoek blijkt ook dat financials gemiddeld de duurste auto's rijden. Verder ziet de top vijf van branches met de duurste auto's er als volgt uit:



1. Financieel (Euro48.925,-)

2. Makelaardij (Euro41.714,-)

3. Opslag en transport (Euro39.489,-)

4. Groothandel en retail (Euro39.195,-)

5. Maakindustrie (Euro38.779,-)



Top vijf populairste merken binnen de financiële sector

1. Volvo

2. BMW

3. Volkswagen

4. Audi

5. Mitsubishi



Tesla Model S

De financiële sector heeft als enige de Tesla Model S in zijn top vijf van populairste modellen. Deze top vijf ziet er als volgt uit:

1. Mitsubishi Outlander

2. Volkswagen Passat Variant

3. Volvo V60

4. Tesla Model S

5. Volkswagen Golf VII