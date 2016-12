 Tien ondergewaardeerde steden om oud en nieuw te vieren

Viert u oud en nieuw dit jaar op een speciale plek? - Sydney, Londen en Hamburg zijn de steden die zeer bekend staan om de enorme vuurwerkspectakels tijdens oud en nieuw. Door de grote aanwezigheid van water in deze steden krijgt het effect van het vuurwerk een extra dimensie door de weerspiegeling.



Dit is dan ook de reden dat havensteden tot de beste plekken behoren om oud en nieuw te vieren, het is er altijd net iets specialer. In deze steden komen de mensen vaak naar het water om samen met familie en vrienden een nacht vol liefde en vriendschap te vieren.

Voor wie nog op zoek is naar een plek als deze om oud en nieuw te vieren, heeft Dreamlines een lijst samengesteld van tien steden waar het extra speciaal is om oud en nieuw te vieren.



1. Port Louis, Mauritius

Normaal gesproken is het vrij rustig op Mauritius maar tijdens oud en nieuw is er altijd een groot feest in de hoofdstad Port Louis. Zoek hier voor een lekkere plek op het strand, neem een fles champagne mee en geniet van het prachtige vuurwerk en het magische moment van de start van het nieuwe jaar.



2. Belgrado, Servië

Wanneer u van muziek houdt is Belgrado ‘the place to be’. Overal in de stad zijn er podia met verschillende muziekgenres: van rock tot jazz en elektronische muziek. Een van de beste plekken in de stad is de oude vesting, hier is de sfeer tijdens oud en nieuw altijd geweldig.



3. Hongkong

Tijdens het aftellen tot middernacht schieten er pyrotechnische vallende sterren vanaf veschillende gebouwen. Doe dus een wens voordat het nieuwe jaar begint en geniet om middernacht van het meest spectaculaire vuurwerk dat u ooit gezien hebt.



4. Reykjavik, Ijsland

In Reykjavik is er geen officieel vuurwerk, maar denk maar niet dat dat betekend dat er geen spektakel is in deze prachtige stad. Iedereen neemt zelf vuurwerk mee en geloof ons, de Ijslanders kunnen er wat van. In Ijsland komen de meeste mensen voor 0.00 uur samen samen bij vuurkorven om daarna samen het nieuwe jaar in te gaan. Misschien wel het speciaalste aan oud en nieuw vieren in Ijsland: het zien van het Noorderlicht! Dat natuurlijke vuurwerk is natuurlijk vele malen spectaculairder dan een vuurpijl.



5. Triëst, Italië

Geniet van het milde Middellandse zeeklimaat, live muziek en mensen op straat die allemaal goed gehumeurd zijn. Het beste uitzicht op het vuurwerk is vanaf het water, dus huur een boot, cruise door de haven en geniet van alle prachtige kleuren. Bent u moe na een heerlijke nacht vol feest en gezelligheid? Ga dan naar een van de vele traditionele koffiebars voor een heerlijke kop Italiaanse koffie en laadt u zelf op voor het nieuwe jaar.



6. Vancouver, Canada

In 2017 viert Canada haar 150ste verjaardag. Dit is natuurlijk reden voor een een groot feest voor een goede start van dit jubleum. Dit jaar wordt er dan ook een enorm feest gegeven tijdens oud en nieuw. Een enorm vuurwerkspektakel samen met goede muziek moet in Vancouver zorgen voor een geweldige start van het nieuwe jaar!



7. Koahsiung, Taiwan

Vanuit twee centrale plekken in de stad worden er tegelijkertijd vuurwerkshows gegeven, zodat iedereen in de wijde omgeving kan genieten van het spectakel. Ook hier kan het vuurwerk vanaf het water bekeken worden, wat het extra speciaal maakt.



8. Porto, Portugal

Porto, de stad aan de Douro en zeer dicht bij de Atlantische Oceaan, staat bekend om haar prachtige wijnen. Ga dan ook naar een van de vele wijnkelders of barretjes in deze ongekend mooie stad om heerlijke wijn te proeven en van de traditionele visgerechten te eten. Om 12 uur is het tijd voor vuurwerk om het nieuwe jaar in te luiden en dit kan het beste gezien worden vanaf Ponte Dom Luís. Maar ook aan het water of zelfs vanaf een cruiseschip is dit prachtig te zien.



9. Gdańsk, Polen

Gdańsk heeft een prachtig oud stadscentrum, waar tijdens oud en nieuw op de vele pleinen zoals het Targ Dulgi en Targ Weglowy het nieuwe jaar wordt gevierd. Dit doen de Polen met muziek, dans en vuurwerk. Ga op nieuwjaarsdag naar het strand van de Baltische Zee en laad op na een avond vol gezelligheid. Hier is de kans om Barnstenen te vinden, deze zouden nieuwe kracht en energie moeten geven. En wie wil dat nu niet voor het nieuwe jaar?



10. Rotterdam, Nederland

Dit jaar vindt in Rotterdam voor de tiende keer op rij het nationale vuurwerk plaats. Dit speciale evenement wordt natuurlijk ook op nationale televisie uitgezonden maar om er werkelijk aanwezig te zijn is nog specialer. Duizenden bezoekers komen nu dus voor het tiende jaar samen om te genieten van een muzikale countdown, de verlichte botenparade en niet te vergeten de gratis oliebollen die worden uitgedeeld. Kortom, ook dicht bij huis kan er worden genoten van een geweldig feest tijdens oud en nieuw.