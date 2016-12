 De impact van het verplichte energielabel C voor kantoren

U heeft nog tijd om uw kantoor energiezuinig te maken - In 2023 wordt het voor kantoorpanden verplicht om energielabel C of lager te hebben. Dit gaat volgens Flexas.nl een grote impact hebben op de vastgoedmarkt.



De maatregel staat in een brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer en dient bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen uit het Energieakkoord. Naar schatting zal door deze maatregel zo’n acht petajoule per jaar energie bespaard worden.



Voor welke kantoren geldt de maatregel?

De verplichting geldt voor alle kantoorgebouwen waarvan de oppervlakte voor meer dan 50 procent wordt gebruikt als kantoorruimte. De maatregel geldt niet voor gebouwen onder de 100 m² en ook monumenten worden (vooralsnog) uitgezonderd. Daarnaast geldt er ook een uitzondering voor leegstaande kantoren, kantoren die getransformeerd worden en kantoren die in de nabije toekomst gesloopt worden. Er zijn bijvoorbeeld veel kantoorruimtes in Amsterdam, maar ook in kleinere steden zoals kantoorruimtes in Den Bosch die momenteel over een slechter energielabel dan C beschikken.



Welke gevolgen heeft dit voor de kantorenmarkt?

De verwachting over de impact van deze nieuwe regelgeving loopt sterk uiteen. Een vergelijkbare regelgeving veroorzaakte in de huizenmarkt in eerste instantie veel ophef, maar bleek uiteindelijk weinig invloed te hebben. Ongeveer 50 procent van de kantoren heeft op dit moment een slechter energielabel dan C. Dat is ongeveer 40 miljoen vierkante meter. Om ervoor te zorgen dat die kantoren een beter energielabel krijgen dan C, is er ongeveer 680 miljoen euro aan investeringen nodig. De Rijksoverheid verwacht weinig impact, met name omdat investering zichzelf terug zal betalen via de besparing in energie.



Wat zijn de eventuele sancties voor kantoren?

De sancties zijn flink. Bij het niet nakomen van de verplichting mag het desbetreffende kantoorgebouw niet meer worden gebruikt voor kantoordoeleinden. Vanaf 2023 zullen er, buiten de eerder genoemde uitzonderingen, in Nederland geen kantoren meer zijn met een energielabel slechter dan energielabel C.



Genoeg tijd

Gelukkig is er voldoende tijd om de kantoren zuiniger te maken. Zoveel tijd dat de investering mogelijk al terugverdiend kan zijn voor de nieuwe regelgeving in 2023 ingaat. Deze terugverdientijd is afhankelijk van het kantoorpand en de huidige energiekosten. De investering zal naar verwachting gemiddeld in 6,5 jaar terugverdiend zijn. Hierdoor hoeven organisaties die kantoorruimte huren zich niet al druk te maken over een sterke toename in hun huur. Organisaties die nu een kantoorruimte zoeken kunnen natuurlijk wel al rekening houden met de aankomende verandering in regelgeving en kiezen voor een kantoor met energielabel C of lager.