 Meer sollicitaties via mobiel in 2017

41,5 procent sollicitanten komt via mobiel - Monsterboard verwacht dat solliciteren via mobiele apparaten toeneemt in 2017. Millennials vormen over een paar jaar het grootste deel van de werkende beroepsbevolking en zij verwachten dat zij alles via hun mobiel kunnen regelen.



Dit vraagt om belangrijke aanpassingen in branding en werving door werkgevers. Millennials doen steeds meer op hun mobiele telefoon; van bankieren en shoppen tot aan daten en zelfs solliciteren. Als een bedrijf hier nog niet voldoende op inspeelt, loopt het het risico dat het talent misloopt.



Recruiters worden recruitment marketeers

Werkzoekenden van nu willen veel meer zien dan alleen een vacature. 75 procent van de werkzoekenden doet gedegen onderzoek voordat ze solliciteren en meer dan 70 procent van deze groep besteedt zelfs minimaal een uur aan het zoeken naar informatie voordat ze overgaan tot solliciteren. Kandidaten willen voordat ze solliciteren meer te weten komen over een bedrijf, de bedrijfscultuur, de waarden, de visie en de carrièremogelijkheden. Gian Zandonà, Managing director Monsterboard: "Het is voor werkgevers daarom van groot belang dat zij zichzelf online goed presenteren en dat kandidaten meteen kunnen zien wat u als werkgever te bieden hebt. U moet meebewegen met de markt waarin mobiel verkeer steeds meer de norm wordt, uw werken bij-site optimaliseren voor mobiel en zichtbaar zijn op de platforms die uw doelgroep dagelijks bezoekt. Zonder gedoe solliciteren via mobiel is belangrijk om ervoor te zorgen dat mensen niet direct weer afhaken."



Belangrijke trends in recruitment in 2017

Millennial generatie dwingt werkgever om nog meer van zichzelf te laten zien online Mobiel solliciteren wordt makkelijker en gangbaarder voor kandidaten en werkgevers Employer branding wordt onmisbaar onderdeel van de recruitmentstrategie Programmatic advertising verovert de recruitment markt en helpt werkgevers om talent te bereiken waar het zich ook maar bevindt. De rol van de recruiter verschuift steeds meer naar die van recruitment marketeer

Mobile first voor millennials

Uit cijfers van Monsterboard blijkt dat 41,5 procentvan het website verkeer komt van mobiele apparaten. "Gemiddeld checken we 150 keer per dag onze mobiele telefoon, maar tot nu toe blijft het aantal sollicitaties via mobiel nog achter op sollicitaties via desktop of laptop. Werkgevers die kandidaten bereiken daar waar ze hun online leven zich afspeelt en barrières om mobiel te solliciteren wegnemen, gaan het verschilmaken. Een trend die u als werkgever alleen maar kunt omarmen om op te vallen bij de millennial generatie en ze voor u te winnen. Zo verschuift de rol van de recruiter steeds meer naar die van een recruitment marketeer," aldus Zandonà.