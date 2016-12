 Bankier kleedt zich soberder om vertrouwen te laten herstellen

Gevolgen van crisis nog steeds merkbaar bij kledingkeuze bankier - Bankiers kleden zich soberder dan voor de financiële crisis. Dat komt doordat ze bang zijn dat ‘duurdoenerij’ de terugkeer van het vertrouwen in de financiële sector zou kunnen belemmeren.



Dat blijkt uit een rondgang van FBD Bankmensen onder enkele vooraanstaande kledingadviseurs, trendwatchers en etiquettedeskundigen.

Aan de analyse deden onder meer eerste-indruk-expert Nelleke Mulder, consultant onbewuste beeldvorming Anke van Luyt, trendwatchers Richard Lamb en Vincent Everts en lifestyle-journalist/media-ondernemer Onno Aerden mee.



Uitstraling na de crisis

Nadat de maatschappij opdraaide voor de (financiële) crisis, is het nu zaak voor de financiële sector om vertrouwen uit te stralen. "De terugkeer van dat vertrouwen mag niet belemmerd worden door pocherij, zoals het dragen van exorbitant dure kleding. Het is een trend die in een breder perspectief te plaatsen is: maatschappelijk gezien is bijvoorbeeld ook veel weerstand voor bonussen bij topbankiers," stelt Michel Strikker, directeur bij FBD Bankmensen.



Grappige pakken

Onno Aerden deelt de visie van Strikker en stelt dat het om meer dan enkel het prijskaartje van de kleding gaat: "Ik kan me herinneren dat vóór het millennium bretels, bloemetjeshemden en dikke strepen op de pakken hun hoogtijdagen vierden. Vroeger werd er niet scheef gekeken naar grappige pakken. Er was toen meer vrolijkheid."



Sobere pakken

Nelleke Mulder, expert op het gebied van eerste indrukken, sluit zich bij de lifestyle-journalist aan: "Betrouwbaarheid is een groot goed, zowel intern als richting klanten. Imago gaat de laatste jaren bij banken dan ook veel over betrouwbaarheid. En juist daar kan kleding een belangrijke rol in spelen, dus zijn soberdere pakken een logische keuze voor bankiers."

De meerderheid van de ondervraagden is het erover eens dat een hemd met motief of een zichtbaar merk not done is. "Met andere woorden: geen tierlantijntjes. Soberheid is troef, tot het vertrouwen in de financiële sector is teruggekeerd," besluit Strikker.



De baard kan, een rugzak kan niet

Behalve de meer soberdere kledingkeuze dan voor de crisis, leverde de rondgang langs deskundigen nog enkele opvallende uitkomsten op. Een meerderheid stelt bijvoorbeeld dat een (verzorgde) baard op de Zuidas ‘kan’. "De baard kon vroeger echt niet. Je moest netjes in de pas lopen. Nu is er meer ruimte voor diversiteit qua presentatie," merkt trendwatcher Richard Lamb op. Een rugzak over een pak, besluit het panel, is echter not done.

Voor vrouwen geldt het volgende: een rok boven de knie kan wel en een broekpak (veelvuldig gedragen door Hillary Clinton) geeft een vrouw niet per se meer statuur dan een rok. De meningen lijken echter verdeeld over een zichtbaar decolleté.