  Drie credit management tips om de transformatie tot Ebenezer Scrooge te voorkomen

Lijkt u een beetje op Scrooge zo rond de feestdagen? - "Degene in credit management en debiteurenbeheer functies willen het misschien niet toegeven, maar wij lijken soms wel een klein beetje op de hedendaagse Ebenezer Scrooge," vertelt John Scholte, VP Direct Sales bij OnGuard.



Scholte: "We zijn natuurlijk geen keiharde vrekken die een hekel hebben aan kerst of onaangename dingen schreeuwen tegen collectanten van liefdadigheidsorganisaties. Maar we zijn wel betrokken bij kredietverstrekking en moeten het geld dat ons verschuldigd is binnen halen. Of het nu kerst is of niet. U zal vast niet boos worden op uw klanten of collega’s om de DSO in deze tijd van het jaar laag te houden." Maar mocht u toch meer gestrest zijn dan anders en op het punt staan om bah humbug te zeggen tegen de rest van december, geeft Scholte drie tips om dit te voorkomen:



Zorg ervoor dat het team de beste tools voor de job heeft Bob Cratchit, de arme bediende van Scrooge, moest al zijn werk doen met slechts pen en papier als tools. Het was natuurlijk pas 1843 toen Charles Dickens A Christmas Carol publiceerde, en computers zouden pas 150 jaar later gemeengoed zijn in kantoren. Maar als u het team dwingt om met spreadsheets te werken in plaats van met gespecialiseerde software.dan bent u eigenlijk een moderne Scrooge. Een investering in een betere manieren om credit en collections management te doen zorgt snel voor een betere werksfeer en niet te vergeten resultaten. Laten we eerlijk wezen van meer cash op de bank wordt niet alleen Scrooge blij.



Vergeet niet dat elke klant anders is Hoewel Charles Dickens niet in detail vertelt over hoe Scrooge achter zijn betalingen aanging, kunnen we veronderstellen dat hij al zijn wanbetalers op dezelfde onpersoonlijke en waarschijnlijk wrede manier behandelde. Niet bepaald vriendelijk en vooral ook niet slim. Moderne technologie en tools maken een veel meer op maat gesneden aanpak van het credit management gemakkelijk uitvoerbaar. Met de juiste credit management software kunt u klanten indelen in verschillende groepen, en ze zo benaderen op de manier die het beste voor u en uw klant werkt. De juiste actie, voor de juiste persoon op het juiste moment!



Geniet van vrije dagen Scrooge wilde Bob Cratchit helemaal geen vrij geven voor Kerst en uiteindelijk gaf hij met veel tegenzin slechts een halve dag. Scrooge was hier niet blij mee en vond het grote onzin. Tegenwoordig krijgen we, of we nu kerst of vieren niet, op deze dagen een wettelijke vrije dag. Dus de belangrijkste tip is om hier dan ook van te genieten en er het beste van te maken. Relax, neem een warm bad, geniet van lekker eten en breng wat extra tijd door met familie en geliefden. U zult zien dat u in 2017 weer bergen nieuwe energie hebt om aan het werk te gaan!"