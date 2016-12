 Zes tech-voorspellingen voor het nieuwe jaar

Nieuwe IT modellen krijgen voet aan de grond - NetApp’s Insight Berlijn heeft dit jaar een recordaantal bezoekers getrokken. Meer dan 3.600 experts op het gebied van technologie, waaronder channel partners, partners zoals Cisco en Fujitsu en meer dan 1.000 afgevaardigden van klanten bezochten het evenement.



Mark Bregman, Chief Technology Officer (CTO) van NetApp, markeerde tijdens Insight Berlijn de zes voorspellingen die hij heeft voor komend jaar.



1. Data zijn de nieuwe valuta

De explosie van data in de huidige digitale economie heeft geleid tot een fundamentele verschuiving: van het gebruiken van gegevens om het bedrijf te runnen naar het erkennen van het feit dat data de (core) business is. Dat data zo waardevol is voor succes, heeft ervoor gezorgd dat het de nieuwe valuta van het digitale tijdperk zijn. Het heeft dan ook het potentieel om ieder facet van de onderneming te hervormen van businessmodellen naar technologie en naar de verwachtingen van de gebruiker.



2. Nieuwe IT modellen krijgen voet aan de grond

De focus op data vereist een grote verscheidenheid aan diensten die kunnen samenwerken om de kritieke problemen van alle soorten op te lossen. Dit zal de steun van platformen en een ecosysteem van leveranciers en ontwikkelaars die hen hiertoe in staat stelt vereisen. In deze context heeft het model van het platform het vermogen om de intrinsieke waarde te dragen en om de levering van diensten te integreren en te vereenvoudigen.



3. De cloud blijft een katalysator en versneller

Steeds meer organisaties hebben cloud-technologieën ingezet om hun datavereisten te ondersteunen. De directe beschikbaarheid van cloud-based services biedt gemakkelijke toegang tot de infrastructuur die nodig is om innovatie te ondersteunen, omdat het de toegangsdrempels drastisch heeft verlaagd: met een creditcard en een AWS-account kunnen nieuwe projecten in een dag worden opgezet en opereren op een pay-as-you-go basis.



4. De nieuwe technologieën worden steeds meer de standaard terwijl ze gevestigde bedrijven uitdagen

Het resultaat van deze drijvende factoren zal leiden tot nieuwe toepasbare paradigma's, versnelt door de waarde van de gegevens en het tempo van innovatie. De nieuwe technologieën verminderen de wrijving in de zakelijke verandering en beweging van talent.



5. Een groter dynamisch bereik van opslag- en datamanagement technologieën evolueert

Als IT-architecturen zich ontwikkelen om tegemoet te komen aan een nieuwe infrastructuur van de cloud, zal er ook een groter dynamisch bereik van opslagtechnologieën ontstaan. Een hyper-geconvergeerde infrastructuur (HCI) moet nu bijvoorbeeld de eenvoud, flexibiliteit en schaalbaarheid leveren. Tevens zien we de opbouw van een hogere bandbreedte van netwerken om de verplaatsing van grote hoeveelheden data te realiseren. De snelle ontwikkeling van eenvoudige en toegankelijke datamanagementservices zal de inzet van deze opkomende technologieën vergemakkelijken.



6. IT wordt steeds meer een consumentenproduct

Misschien wel de meest ingrijpende verandering in de verwachting van de gebruiker is die van de iPhone-achtige eenvoud en zelfmanagement en de integratie van toepassingen en diensten. Deze verwachtingen zijn van invloed op de ontwikkeling van alle technologieën op het gebied van opslag- en datamanagement. Gebruikerservaringen met de eenvoud van een mobiele app in een grote verscheidenheid aan vormen, hebben de verwachtingen voor de bruikbaarheid en simpelheid van datamanagementsoftware verhoogd. En vanuit een zakelijk standpunt eisen bedrijven deze eenvoud omdat het hen in staat stelt minder kostbare middelen te gebruiken die nodig zijn om hun data te beheren. Het verschaft bovendien betere toegang, waardoor ze hun data als kritisch bedrijfsmiddel gebruiken.