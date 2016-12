 Trends in zakelijke communicatie

Trend 2017: messenger apps, spraakassistenten, encryptie en VR - Technologische ontwikkelingen hebben een enorme invloed op de manier waarop we communiceren. Ook op zakelijk gebied verandert er veel, zowel in de interne als de externe communicatie.



Stilstaan is voor organisaties geen optie, daarom benoemt Voys vier trends die komend jaar zorgen voor nieuwe mogelijkheden in zakelijke communicatie:



Opkomst messenger apps zet zich voort

Messenger apps ontwikkelen zich in 2017 nog meer tot digitale ecosystemen; bedrijfsomgevingen waarbinnen alle interne communicatie plaatsvindt. WeChat en Slack zijn een voorbode van de mogelijkheden die messenger apps bieden. In het van oorsprong Chinese WeChat kunnen gebruikers bijvoorbeeld betalingen doen en spaartegoeden opbouwen. Het Amerikaanse Slack is te koppelen met eindeloos veel andere diensten, zoals Twitter, Google Drive of Dropbox.

Niet alleen in de interne communicatie spelen deze apps een rol; ook in externe communicatie worden de (messenger) apps in toenemende mate gebruikt. Denk daarbij alleen al aan de WhatsApp-service die steeds meer bedrijven hun klanten bieden.



Spraakgestuurde bots worden volwassen

Microsoft heeft Cortana, Apple heeft Siri, Google kwam onlangs op de proppen met Allo, Samsung nam recent Viv over en Amazon heeft Alexa. Het moge duidelijk zijn; de digitale spraakassistent is bezig aan een indrukwekkende opmars. Alle grote spelers hebben een eigen spraakgestuurde messenger bot of werken aan de ontwikkeling ervan.

Dergelijke messenger bots worden slim door ‘machine learning’: ze kunnen zelf leren in plaats van dat ze geprogrammeerd worden. Hoewel bots op dit moment nog het niveau van een kind hebben, zullen zij zich dankzij big data en toenemende rekenkracht snel ontwikkelen tot volwaardige, volwassen assistenten. Een ontwikkeling die ook in 2017 een hoge vlucht zal nemen.



Meer aandacht voor encryptie

Privacy is een onderwerp dat de laatste jaren bij steeds meer bedrijven op de agenda staat. Door een nieuw wetsvoorstel bestaat de kans dat de inlichtingendiensten AIVD en MIVD meer bevoegdheden krijgen om internet- en telefoonverkeer af te tappen. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat het beschermen van informatie de komende tijd nog meer prioriteit krijgt van bedrijven die informatieservices zoals internet en telefonie leveren. Om de privacy van eindgebruikers te waarborgen, gaan internetbedrijven en telecomproviders op zoek naar versleutelingsmethodes om afluisteren op grote schaal lastiger te maken.



Zakelijke toepassing Virtual Reality

De meest in het oog springende ontwikkelingen op het gebied van Virtual Reality (VR) zijn de toepassingen die ontwikkeld worden voor de consumentenmarkt. Voorbeelden hiervan zijn de VR-brillen van Samsung, Sony en Oculus. In 2017 gaat VR ook in de zakelijke communicatiemarkt doorbreken. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van video conferencing; met VR communiceren collega’s real time zonder dat ze fysiek in dezelfde ruimte aanwezig hoeven te zijn. Ideaal wanneer medewerkers vaak buiten de deur zijn of veel vanuit huis werken. Deze mogelijkheden worden bovendien steeds betaalbaarder.Mark Vletter, oprichter en eigenaar van Voys: "Zakelijke communicatiemogelijkheden ontwikkelen zich razendsnel. Voor ondernemers is het daarom van belang om op de hoogte te blijven van wat er speelt. Niet alleen als het gaat om technologische mogelijkheden, maar ook de wetgeving rondom privacy is bijvoorbeeld ontzettend belangrijk om in de gaten te houden. Zeker wanneer er veel gewerkt wordt met gevoelige klantinformatie."