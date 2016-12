  Nederlandse werknemer meest energieke én productieve van Europa

Lichte lunch voorkomt energiedip - Nederlanders zijn in verhouding met hun Europese collega’s het meest energiek en productief gedurende de werkdag. Daarnaast hebben Nederlandse werknemers het minst last van energydips.



Een op de drie geeft aan zich minder energiek te voelen na de lunch, tegenover 47 procent in de rest van Europa. Dit blijkt uit het European Eating at Work onderzoek van Eurest, uitgevoerd door TNS onder 9.477 werknemers in tien Europese landen.



Minste rust, meeste energie

In Nederland nemen we de minste rust tussen de bedrijven door (26 minuten), en toch voelen we ons het meest energiek. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat de kwaliteit van de werklunch de grootste invloed heeft op de productiviteit, niet de tijd die eraan wordt besteed. Remco Kokkelink, commercieel directeur bij Eurest: "Waar in andere landen vaak wordt geluncht met warme maaltijden, eten we in Nederland licht met een boterham, frisse salade of soep. Dat ligt niet zo zwaar op de maag, waardoor werknemers minder last hebben van een dip na de lunch. Daarnaast wordt er in vergelijking met andere landen veel met collega’s geluncht, wat een positief effect heeft op de ervaren productiviteit."



Kraanwater wint van koffie en thee

Een ander voorbeeld van goede gewoontes van Nederlandse werknemers is het drinkgedrag. Op een dag worden er gemiddeld 5,9 glazen gedronken. Dit is ruim één glas boven het Europees gemiddelde. Kraanwater is het populairst, gevolgd door filterkoffie en thee. Kokkelink: "U drinkt op een dag genoeg als uin totaal acht tot tien glazen binnenkrijgt. Een gemiddelde van bijna zes dranken op de werkdag is dan ook een goede score. Maar er wordt relatief veel koffie en thee gedronken, wat vaak samengaat met suiker of vette melk. Water is de beste consumptie, en heeft een bewezen positief effect op de productiviteit. Door van water een aantrekkelijk alternatief te maken, stimuleert u medewerkers een gezondere keuze te maken. Denk hierbij aan waterstation per etage, eventueel op smaak gebracht met citroen, munt of watermeloen.’"



Beste slapers van Europa

Een andere verklaring voor het hoge energielevel, is het slaapgedrag. 78 procent zegt (bijna) altijd goed te slapen, in de rest van Europa is dit 67 procent. In Ierland en Engeland hebben werknemers de meeste moeite om de slaap te vatten; 39 procent van de werknemers heeft meestal een slechte nachtrust. In Nederland slapen we gemiddeld iets minder dan acht uur per nacht. Een op de drie houdt het minder lang vol; zij slapen tussen de vijf en zeven uur. Vijf procent van de Nederlanders slaapt elke nacht minder dan vijf uur. Kokkelink: "Zoals verwacht, heeft de nachtrust een groot effect op het energielevel van werknemers. Daarnaast zijn mensen die niet goed slapen vaker humeurig en hebben meer moeite om zich te concerteren. Wanneer u deze symptomen herkent bij een medewerker, is het goed om dit bespreekbaar te maken. Wellicht is stress een belangrijke factor, of speelt er iets in de privésfeer. Door het aan te kaarten, kunnen eventuele problemen op tijd worden gesignaleerd."