 Amsterdam wordt zakendistrict van Europa

Zakelijk Nederland ziet vooral mogelijkheden in financiële dienstverlening, fashion en creativiteit - De populariteit van Amsterdam als vestigingsplaats voor bedrijven blijft toenemen. Maar hoeveel groei verwachten we van Amsterdam als zakelijke hub binnen Europa?



Uit onderzoek van Regus blijkt dat zes op de tien zakelijke professionals in Nederland van Amsterdam een grotere rol als zakelijk district van Europa verwacht. Daarbij worden Londen (27 procent) en Brussel (23 procent) gezien als de grootste concurrenten.



Financiële centrum van Europa

Gevraagd naar de verwachtingen rondom Amsterdam, geeft de helft van de Nederlandse zakelijke professionals aan dat ze deze stad in de toekomst als hét financiële centrum van Europa zien. De stad beschikt over de juiste capaciteiten en een aantal financiële bedrijven met een voorbeeldfunctie is hier inmiddels gevestigd. 46 procent van de ondervraagden verwacht echter dat het Amsterdam minstens een paar jaar kost om uit te groeien tot het financiële centrum van Europa. Om dit te bewerkstelligen verwacht 35 procent daarom investeringen van de landelijke en regionale politiek om deze kans te realiseren.

Patrick Bakker, CEO Central Europe laat weten: "De aantrekkingskracht van Amsterdam blijft groot. Dit onderzoek onderstreept de wens en verwachtingen die wij om ons heen zien bij veel grote bedrijven, maar ook van creatieve startups. Er liggen veel zakelijke kansen in de hoofdstad die we gezamenlijk kunnen verwezenlijken. Regus Nederland zag in Amsterdam de vraag naar flexibele kantoorruimte verdubbelen in de afgelopen twee jaar. Zo is er aan het Singel in Amsterdam een gloednieuw center toegevoegd; Amsterdam Singelstaete. Hiermee wordt het portfolio aan bestaande business centers in Amsterdam uitgebreid."



Creativiteit in Amsterdam

Zes op de tien zakelijke professionals in Nederland is van mening dat Amsterdam bij uitstek de stad is om als fashion-merk gevestigd te zijn. Daarbij is het volgens 40 procent ook essentieel om als bedrijf in de creatieve industrie in Amsterdam een vestiging te hebben. Voor grotere bedrijven in de financiële sector geldt dat minstens vier op de tien denkt dat het belangrijk is om in Amsterdam kantoor te houden. Opvallend is dat voor grotere bedrijven die producten ontwikkelen en/ of onderzoek doen binnen de medische wereld, 41 procent het niet belangrijk vindt dat zij in Amsterdam gevestigd zijn.



Concurrentie

Zakelijke professionals in Nederland zien vooral Londen en Brussel als grootste concurrenten voor Amsterdam als belangrijk zakendistrict van Europa. Opvallend is dat de respondenten opkomende en gevestigde steden als Parijs, Berlijn en Rotterdam niet zozeer als harde concurrentie zien.